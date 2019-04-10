FİNANS

Elektronik haberleşmede şikayet karnesi

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

BTK'ye geçen yılın 4'üncü çeyreğinde gelen şikayet sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,61 artarak 53 bin 98'e yükseldi - Sektör bazında en fazla başvuru yüzde 58,4 ile internet servis sağlayıcılarının hizmetleriyle ilgili yapılırken, konu bazında şikayet listesinin başında "faturalar" yer aldı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yapılan şikayet sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,61 artarak 53 bin 98'i buldu.

AA muhabirinin, BTK Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, Ekim-Aralık 2018 döneminde kuruma toplam 53 bin 98 şikayet iletildi. Şikayet sayısı, 49 bin 802 başvurunun geldiği 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,61 artış gösterdi.

Sektör bazında en fazla şikayet, yüzde 58,4 ile i̇nternet servis sağlayıcılarının hizmetlerine ilişkin yapıldı. Söz konusu şikayetlerin 31 bin 1'i internet, 17 bin 45'i mobil, 3 bin 483'ü sabit telefon, bin 465'i uydu platformu, 104'ü kablo TV hizmetleriyle ilgili oldu.

Geçen yılın 4'üncü çeyreği itibarıyla 1 milyon abone başına ortalama internet servis sağlayıcılığına ilişkin 2 bin 486, uydu platformu hizmetlerine 328, sabit telefon hizmetlerine yönelik 299, mobil elektronik haberleşmeye ilişkin 213 ve Kablo TV hizmetleri hususunda 83 tüketici şikayeti kaydedildi.

- Faturalar ve bağlantı sorunları

Mobil sektörde en fazla tüketici şikayeti faturalara ilişkin oldu. Geçen yılın 4'üncü dördüncü çeyreği itibarıyla toplam şikayetlerin yüzde 53,2'si faturalara ilişkin geldi. İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikayet edilen konu olan bağlantı sorunu, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 58'ini oluşturdu.

Uydu platformu hizmetinde en fazla şikayetin "aboneliğin feshi/iptali veya geçici olarak durdurulması"na ilişkin olduğu görüldü. Söz konusu şikayet, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 38'ini buldu.

Sabit telefon hizmetinde ise en fazla şikayet bağlantı sorununa ilişkin gelirken, bu şikayetin payı toplam şikayetlerin yüzde 81,1'ini oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
BTK Pazar Verileri Raporu tüketici şikayetleri

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