Elektronik haberleşmede şikayet karnesi

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yapılan şikayet sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,61 artarak 53 bin 98'i buldu.

AA muhabirinin, BTK Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, Ekim-Aralık 2018 döneminde kuruma toplam 53 bin 98 şikayet iletildi. Şikayet sayısı, 49 bin 802 başvurunun geldiği 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,61 artış gösterdi.

Sektör bazında en fazla şikayet, yüzde 58,4 ile i̇nternet servis sağlayıcılarının hizmetlerine ilişkin yapıldı. Söz konusu şikayetlerin 31 bin 1'i internet, 17 bin 45'i mobil, 3 bin 483'ü sabit telefon, bin 465'i uydu platformu, 104'ü kablo TV hizmetleriyle ilgili oldu.

Geçen yılın 4'üncü çeyreği itibarıyla 1 milyon abone başına ortalama internet servis sağlayıcılığına ilişkin 2 bin 486, uydu platformu hizmetlerine 328, sabit telefon hizmetlerine yönelik 299, mobil elektronik haberleşmeye ilişkin 213 ve Kablo TV hizmetleri hususunda 83 tüketici şikayeti kaydedildi.