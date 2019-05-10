Elektronik haberleşmede sınır ötesi iş birliği

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Japonya, Güney Kore, Rusya ve İran'ın da aralarında bulunduğu 37 ülkenin ilgili kuruluşlarıyla elektronik haberleşme sektöründe iş birliği yapıyor. Son olarak Benin ve İsveç ile imzalanan anlaşmalar, uzman değişiminden ortak çalıştaylara, uygulama paylaşımından mevzuat düzenlemelerine kadar pek çok konuyu kapsıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BTK, ülkenin elektronik haberleşme sektörüne yön vermenin yanında uluslararası gelişmeleri de yakından izliyor. Kurum bu kapsamda Japonya, Güney Kore, Rusya, İran, Bulgaristan, Afganistan, Nijer, Tunus, Tayland, Bosna-Hersek ve Kuveyt'in de aralarında olduğu 37 ülkeyle mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşmalar, bilgi ve dokümanların değişimi, uzman değişimi, ikili istişareler, ortak teknik çalıştaylar, seminerler, çalışma ziyaretleri ve eğitim programları yapılması dahil çeşitli iş birliklerini içeriyor.

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BTK son olarak Benin ve İsveç'in ilgili kuruluşlarıyla mutabakat zaptı imzaladı.