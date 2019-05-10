FİNANS

Elektronik haberleşmede sınır ötesi iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

BTK, Japonya, Güney Kore, Rusya ve İran'ın da aralarında yer aldığı 37 ülkenin ilgili kuruluşlarıyla imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde elektronik haberleşme sektöründeki bilgi ve tecrübelerini paylaşıyor - Kurum son olarak Benin ve İsveç'in ilgili kuruluşlarıyla ortak çalışmalar için iş birliği zaptı imzaladı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Japonya, Güney Kore, Rusya ve İran'ın da aralarında bulunduğu 37 ülkenin ilgili kuruluşlarıyla elektronik haberleşme sektöründe iş birliği yapıyor. Son olarak Benin ve İsveç ile imzalanan anlaşmalar, uzman değişiminden ortak çalıştaylara, uygulama paylaşımından mevzuat düzenlemelerine kadar pek çok konuyu kapsıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BTK, ülkenin elektronik haberleşme sektörüne yön vermenin yanında uluslararası gelişmeleri de yakından izliyor. Kurum bu kapsamda Japonya, Güney Kore, Rusya, İran, Bulgaristan, Afganistan, Nijer, Tunus, Tayland, Bosna-Hersek ve Kuveyt'in de aralarında olduğu 37 ülkeyle mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşmalar, bilgi ve dokümanların değişimi, uzman değişimi, ikili istişareler, ortak teknik çalıştaylar, seminerler, çalışma ziyaretleri ve eğitim programları yapılması dahil çeşitli iş birliklerini içeriyor.

- 2 ülke daha eklendi

BTK son olarak Benin ve İsveç'in ilgili kuruluşlarıyla mutabakat zaptı imzaladı.

BTK ile Benin'deki muadili Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyici Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı, 2014'te yapılan anlaşmanın değişen koşullara göre düzenlenmesini amaçlıyor.

Karşılıklı fayda temelinde iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenen zapt ile Türkiye ve Benin'in haberleşme ve posta endüstrisinde bilgi değişimi teşvik edilecek.

Elektronik haberleşme pazarlarının, posta hizmetlerinin ve bilgi teknolojilerinin kullanımının düzenlenmesi, çeşitli uygulamalar ve diğer hususlarda karşılıklı iş birliği yapılacak.

Ayrıca, elektronik haberleşme düzenlemeleri alanında en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, telekomünikasyon hizmetleri ve teknolojilerinde uzman ziyaretleri ve ortak çalışma grupları oluşturulması iş birliği kapsamında olacak.

- İsveç Posta ve Telekom Kurumu ile iş birliği

BTK'nin, İsveç Posta ve Telekom Kurumu ile imzaladığı mutabakat zaptına göre de iki kurum elektronik haberleşme sektörüne ilişkin hususlarda karşılıklı bilgi, tecrübe ve uzman değişimi yoluyla iş birliği yapacak. Kurumlar, elektronik haberleşme pazarları, bilgi teknolojilerinin kullanımı ve posta hizmetlerinin düzenlenmesi için iş birliğine gidecek.

Doküman ve uzman değişimi, ikili istişareler, ortak teknik çalıştaylar, seminerler, çalışma ziyaretleri, eğitim programları düzenlenmesi, elektronik haberleşme düzenlemeleri alanında en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, telekomünikasyon hizmetleri ve teknolojilerinde uzman ziyaretleri gibi alanlar iş birliği yürütülecek alanlar olacak.

Ayrıca, bu iş birliğinin, kurumlarla sınırlı kalmayıp iki ülkenin özel sektörünü de içerecek şekilde genişletilmesi ve güçlendirilmesi öngörülüyor.

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldıKırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Benin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK elektronik haberleşme sektörü İsveç Japonya

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

KAP'a bildirdiler! Dev bankanın adı değişiyor

KAP'a bildirdiler! Dev bankanın adı değişiyor

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SPM: Şubat 2019 döneminde işsizlik yüzde 14.9 olabilir

SPM: Şubat 2019 döneminde işsizlik yüzde 14.9 olabilir

Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı

Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.