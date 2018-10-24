FİNANS

Elektronik ticaret sektöründen enflasyonla mücadeleye destek

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 15:25 | Son Güncelleme

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi: - "İnternet sitelerinde ve mağazalarımızda düzenlediğimiz çeşitli satış, indirim, hediye, ödeme ve taksit kampanyalarıyla enflasyonla mücadele programına katkı sağlıyor, tüketicinin de alım gücünü korumak amacıyla bu milli dayanışma hareketinin içinde olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, internet sitelerinde ve mağazalarda düzenledikleri çeşitli satış, indirim, hediye, ödeme ve taksit kampanyalarıyla Enflasyonla Mücadele Programı'na katkı sağladıklarını, tüketicinin de alım gücünü korumak amacıyla bu milli dayanışma hareketinin içinde olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

Ekmekçi, yaptığı yazılı açıklamada, ETİD'in, Hazine ve Maliye Bakanlığınca başlatılan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na üye şirketlerde başlatılan indirimlerle katkı sağladıklarını belirterek, tüketicilerin ihtiyaçlarını daha rahat karşılamaları için alım gücüne destek olmayı amaçladıklarını vurguladı.

ETİD üyelerinin internet sitelerinde ve mağazalarında düzenledikleri çeşitli satış, indirim, hediye ve ödeme-taksit kampanyaları ile enflasyonla mücadele programına katkı sağladığına dikkati çeken Ekmekçi, indirim, hediye kupon ve ödeme kolaylığının en çok tercih edilen kampanyalar arasında yer aldığını bildirdi.

Ekmekçi, ekonomiye sahip çıkmanın önemine değinerek, "Tüketicinin de alım gücünü korumak amacıyla bu milli dayanışma hareketinin içinde olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu süreçten en kısa sürede çıkması ve kalkınma odaklı sürdürülebilir büyümenin sağlanması için bu mücadelenin yerinde bir adım olduğunu düşünüyor, tüm sektör paydaşlarının da bu mücadeleye destek vereceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı ETİD

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