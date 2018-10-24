Elektronik ticaret sektöründen enflasyonla mücadeleye destek

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, internet sitelerinde ve mağazalarda düzenledikleri çeşitli satış, indirim, hediye, ödeme ve taksit kampanyalarıyla Enflasyonla Mücadele Programı'na katkı sağladıklarını, tüketicinin de alım gücünü korumak amacıyla bu milli dayanışma hareketinin içinde olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

Ekmekçi, yaptığı yazılı açıklamada, ETİD'in, Hazine ve Maliye Bakanlığınca başlatılan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na üye şirketlerde başlatılan indirimlerle katkı sağladıklarını belirterek, tüketicilerin ihtiyaçlarını daha rahat karşılamaları için alım gücüne destek olmayı amaçladıklarını vurguladı.

ETİD üyelerinin internet sitelerinde ve mağazalarında düzenledikleri çeşitli satış, indirim, hediye ve ödeme-taksit kampanyaları ile enflasyonla mücadele programına katkı sağladığına dikkati çeken Ekmekçi, indirim, hediye kupon ve ödeme kolaylığının en çok tercih edilen kampanyalar arasında yer aldığını bildirdi.