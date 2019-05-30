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Elektronik ticarette İş Bankası ve Yandex.Checkout işbirliği

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 17:01 | Son Güncelleme

Türkiye İş Bankası, Rusya’nın en büyük online ödeme altyapısı sağlayıcılarından Yandex.Checkout ile ödeme kabulü anlaşması imzaladı.

Elektronik ticarette İş Bankası ve Yandex.Checkout işbirliği

İstanbul, 30 Mayıs (DHA) - Türkiye İş Bankası, Rusya’nın en büyük online ödeme altyapısı sağlayıcılarından Yandex.Checkout ile ödeme kabulü anlaşması imzaladı.
Yakın zamanda Rusya’nın ulusal kartı MIR’i fiziki ve sanal üye işyerlerinde ve Bankamatiklerinde kabul etmeye başlayan İş Bankası, Türk işletmelerin elektronik ticaret üzerinden Rus tüketicilere ulaşarak mal ve hizmet satışlarını kolaylaştırabilmek amacıyla Yandex.Checkout ile işbirliğine giderek , Türkiye’nin Rusya ile olan ticaretinin gelişmesine önemli bir katkı daha sağlamış oldu.
İş Bankası’nın sanal POS hizmeti, yurt dışı müşterilere yapılan satışlar için Visa, Mastercard, Amex, UnionPay, JCB gibi uluslararası kart şemaları ile 50’den fazla ülkede geçerli, 34 farklı yerel ödeme yöntemini kabul ediyor. Yapılan bu işbirliği, Türk firmalarının Rusya’dan Sberbank Online, Alfabank ve Yandex.Money gibi yöntemlerle Yandex Checkout platformu üzerinden ödeme alınabilmesini sağlıyor. Bu sayede Türk işletmelerince, Yandex Checkout platformu üzerinden 92 milyon Sberbank Online, 16.1 milyon Alfabank ve 46 milyon Yandex.Money kullanıcısına erişilmiş oluyor.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen; konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İş Bankası olarak fiziki ve elektronik ticarete bakışımızda sınır ötesi ödemelere ayrı bir önem atfediyor ve her geçen gün sunduğumuz ödeme çözümlerimizi zenginleştiriyoruz. Türkiye-Rusya arasında gerçekleştirilen ticaretin geliştirilmesi amacıyla İş Bankası olarak üzerimize düşen görevi yapmak adına Yandex.Checkout ile işbirliğine giderek, sanal POS uygulamamızdaki yurtdışı ödeme hizmetimizi geliştirdik. Böylece, havayolları, turizm firmaları ve e-ihracat ile uğraşan işletmelerimizin Rusya’dan yapacakları tahsilatları kolaylaştırmış olduk. Üye işyerlerimize sunduğumuz hizmet ve ürün çeşitliliğini arttırmaya, bu sayede yurtdışına satış yapan işletmelerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Yandex.Money Genel Müdürü Ivan Glazаchev, “İş Bankası ile olan işbirliğimiz Yandex.Checkout için büyük bir adım. Rus tüketicilere, Türk e-ticaret platformlarında ve online mağazalarda kolay ve güvenli işlem yapabilme fırsatını sunmamız bizim için önemlidir. Bu ortaklık, çok sayıda Türk üye işyerinin yabancı ürün ve hizmetlere talebi yüksek olan milyonlarca yerel tüketiciye ulaşmasını sağlayacak” dedi. (Fotoğraflı)

Elektronik ticarette İş Bankası ve Yandex.Checkout işbirliği

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