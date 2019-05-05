Elektronikte 5 yılda 4,4 milyarlık liralık projeye yatırım teşviki

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, elektronik sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4 milyar 422 milyon lirayı bulan 108 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2014-2018 döneminde enerji, hizmetler, imalat, madencilik ve tarım sektörlerinde 26 bin 585 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Bu kapsamda, toplam 597 milyar 109 milyon lira tutarında sabit yatırım yapılması ve 908 bin 823 kişiye istihdam sağlanması öngörüldü.

Son 5 yıllık dönemde imalat sektöründe ise sabit yatırım tutarı 185 milyar 112 milyon lira olan 11 bin 733 proje için teşvik belgesi hazırlandı. İmalatın alt sektörlerinden elektronik alanındaki projelere yönelik teşvikler de bu dönemde yoğunlaştı.

Elektronik sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4 milyar 422 milyon lira olan 108 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Bu projeler tamamlandığında 5 bin 910 kişiye istihdam oluşturulması planlandı.