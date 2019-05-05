FİNANS

Elektronikte 5 yılda 4,4 milyarlık liralık projeye yatırım teşviki

FİNANS HABERLERİ  | 05.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, elektronik sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4,4 milyar lira olan 108 projeye yatırım teşvik belgesi verildi - Bu dönemde teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 92'si yerli, 16'sı yabancı sermayeli yatırımlardan oluştu - Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla 5 bin 910 kişiye istihdam öngörüldü

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, elektronik sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4 milyar 422 milyon lirayı bulan 108 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2014-2018 döneminde enerji, hizmetler, imalat, madencilik ve tarım sektörlerinde 26 bin 585 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Bu kapsamda, toplam 597 milyar 109 milyon lira tutarında sabit yatırım yapılması ve 908 bin 823 kişiye istihdam sağlanması öngörüldü.

Son 5 yıllık dönemde imalat sektöründe ise sabit yatırım tutarı 185 milyar 112 milyon lira olan 11 bin 733 proje için teşvik belgesi hazırlandı. İmalatın alt sektörlerinden elektronik alanındaki projelere yönelik teşvikler de bu dönemde yoğunlaştı.

Elektronik sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4 milyar 422 milyon lira olan 108 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Bu projeler tamamlandığında 5 bin 910 kişiye istihdam oluşturulması planlandı.

Aynı dönemde teşvik belgesi düzenlenen elektronik yatırımlarının 92'si yerli, 16'sı yabancı sermayelilerden oluştu. Söz konusu sektörde 5 yılda 72 komple yeni yatırım için teşvik belgesi verildi ve bunların toplam yatırım tutarı 3 milyar 2 milyon lira olarak hesaplandı.

- Uçak aküsü ve silah sistemleri gibi ürünler teşvik aldı

Elektronik sektöründe sadece geçen yıl yatırım tutarı 2 milyar 186 milyon lira olan 28 proje için teşvik belgesi hazırlandı ve bu kapsamda bin 675 yeni istihdam öngörüldü. Elektronikte 2014'te düzenlenen teşvik belgelerinin sayısı 6, projelerin sabit yatırım tutarı 140 milyon lira seviyesindeydi.

Geçen yıl uçak aküsü, elektronik kara ve silah sistemleri, "led"li aydınlatma ürünleri, güneş pili, uydu alıcı, diyafon, elektronik kart, led televizyon imalatı, fotovoltaik güneş paneli, endüstriyel kamera, cep telefonu, araç multimedya cihazı gibi ürünlere yönelik yatırım projelerine teşvik sağlandı.

- En çok teşvik belgesi Marmara ve İç Anadolu'ya

Bölgelere göre incelendiğinde, geçen yıl elektronik yatırımlarına yönelik en çok teşvik belgesinin düzenlendiği bölge Marmara oldu. Bu dönemde bölgede sabit yatırım tutarı 311 milyon lira olan 14 elektronik yatırımına teşvik verilirken 801 kişilik istihdam planlandı.

Marmara Bölgesi'ni 11 teşvik belgesiyle İç Anadolu takip etti. Söz konusu bölgede, 11 elektronik yatırımı için teşvik belgesi düzenlenirken bunların yatırım tutarı 1 milyar 863 milyon lira, istihdam sayısı 744 olarak öngörüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise elektronik sektöründe geçen yıl en çok teşvik belgesinin düzenlendiği 3'üncü bölge oldu. Bu bölgede de sabit yatırım tutarı 3 milyon lira olan 2 elektronik projesine teşvik sağlandı.

Söz konusu projelere geçen yıl KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği gibi teşvikler verildi.

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Ramazan öncesi et talebi arttıRamazan öncesi et talebi arttı
İncirliovalı erik üreticisi fiyattan memnun ancak rekolte düşükİncirliovalı erik üreticisi fiyattan memnun ancak rekolte düşük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektronik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvik belgesi

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Yargıtay'dan yeni karar: Çocuğuna bakan taraf nafaka ödemez!

Yargıtay'dan yeni karar: Çocuğuna bakan taraf nafaka ödemez!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 15 Haziran

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 15 Haziran

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ramazan öncesi et talebi arttı

Ramazan öncesi et talebi arttı

İncirliovalı erik üreticisi fiyattan memnun ancak rekolte düşük

İncirliovalı erik üreticisi fiyattan memnun ancak rekolte düşük

THY Kuveyt'te rekora uçtu, yılda 165 bin yolcu taşıyor

THY Kuveyt'te rekora uçtu, yılda 165 bin yolcu taşıyor

Türklerin inşa ettiği havalimanında çalışan Kuveytli mühendis kızların sayısı artıyor

Türklerin inşa ettiği havalimanında çalışan Kuveytli mühendis kızların sayısı artıyor

Bursa'da ücretsiz otopark ücretliye mi dönüyor?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Tüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülü

Tüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.