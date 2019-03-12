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Elips Tasarım Mimarlık "International Property Awards"ta üç ödül kazandı

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 17:47 | Son Güncelleme

Elips Tasarım Mimarlık’ın tasarladığı BJK No1903, uluslararası mimari ve iç mimari birçok projenin yarıştığı European Property Awards’ta “Karma Kullanımlı En İyi İç Mekan Projesi” seçildi ve tüm bölgelerden en iyi projelerin yarıştığı International Property Awards’ta da birinciliğe layık görüldü.

Elips Tasarım Mimarlık "International Property Awards"ta üç ödül kazandı

İstanbul, 12 Mart (DHA) - Elips Tasarım Mimarlık’ın tasarladığı BJK No1903, uluslararası mimari ve iç mimari birçok projenin yarıştığı European Property Awards’ta “Karma Kullanımlı En İyi İç Mekan Projesi” seçildi ve tüm bölgelerden en iyi projelerin yarıştığı International Property Awards’ta da birinciliğe layık görüldü.
Y. Mimar Feza Ökten Koca’nın öncülüğünde ulusal ve uluslararası ölçekte ödüllü mimari ve iç mimari projeler ve mobilya tasarım çalışmaları yapan Elips Tasarım Mimarlık, İstanbul Akatlar’daki BJK No1903 projesiyle International Property Awards’ta sırasıyla Türkiye’deki ve Avrupa’daki “En İyi Karma Kullanımlı İç Mekan Projesi” seçildikten sonra, “En İyi Uluslararası Karma Kullanımlı İç Mekan Projesi” seçilmeye hak kazandı.
Feza Koca söz konusu mekanı şu şekilde değerlendirdi:
“Oldukça iddialı tavan yüksekliği ve cam cephesi ile ferah bir alana sahip olan mekanda, duvarda kullandığımız mermer ve ayna kaplamaların tersine tavanda kullandığımız metal peteklerin altında daire formundaki ahşap ve akustik panellerle hem sıcak ve hareketli bir etki sağlarken hem de akustik çözüm sağlamış olduk.”
Elips Tasarım Mimarlık İnşaat Ltd. Şti. 1999 yılında Y.Mimar Feza Ökten Koca tarafından kuruldu. Şirket, mimari tasarım hizmetleri ile başladığı yolculuğuna yıllar içinde iç mimari tasarım ve anahtar teslim uygulama işlerini de ekledi.
Lise eğitimini Özel Darüşşafaka Lisesi’nde, üniversite eğitimini İ.T.Ü. Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü’nde tamamlayan Feza Ökten Koca, 1994 yılında İ.T.Ü. Fen Bilimleri Ens. Bina Bilgisi Yüksek Lisans programından Y.Mimar ünvanı ile mezun oldu.
2016 yılında FLY Collection parçalarından biri olan Boomerang isimli sandalye tasarımı ile Milano’da A’ Design Award ödülü alan Feza Ökten Koca, 2018 yılında, BJK No1903 projesi ile Londra’da International Property Awards yarışması, Mixed-Use Interior kategorisinde Award Winner, Best of Turkey, Best of Europe ödüllerinin üzerine, Best of World ödülünü de kazandı.
Darüşşafaka Cemiyeti’nde 2012-2017 yılları arasında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Feza Ökten Koca Cemiyet proje komitesindeki görevi devam ediyor.
Feza Ökten Koca, halen İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak proje yürütücülüğü de yapıyor. (Fotoğraflı)

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