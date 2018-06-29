Ahmet Erdem / İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Türkiye’nin yerel otel zincirlerinden Elite World Hotels’in 6 Eylül 2018 tarihinde hizmete girecek Elite World Asia Hotel’in Genel Müdürü Ahmet Korkut oldu.

İstanbul Anadolu Yakası’nın hızla gelişen bölgelerinden olan Küçükyalı’da E-5 üzerinde etlkileyici mimarisi ile dikkat çeken Elite World Asia Hotel’in Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Korkut getirildi.

Kariyerine Elite World Hotels ile devam etmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Ahmet Korkut, Elite World Asia Hotel’in Anadolu Yakası’nın en önemli buluşma merkezlerinden biri olacağını ifade etti.

Profesyonel kariyerine Bentley Hotel Istanbul’da Ön Büro Amiri olarak başlayan Ahmet Korkut, 15 yılı aşkın sürede Movenpick Hotel, Kaya Ramada Plaza ve Wydnam Grand İstanbul gibi otellerde çeşitli görevler üstlendi. 2016 yılından bugüne kadar ise Radisson Blue Hotel Pera Genel Müdürü olarak görev yaptı. (Fotoğraflı)

