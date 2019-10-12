Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın yüksekte kurulan ilçeleri Elmalı ve Korkuteli'nde elma hasadı devam ediyor. Şenlik havasında geçen hasatta, elmaların önemli kısmı soğuk hava depolarına taşınıyor.

Tarımsal çeşitlilik açısından Türkiye'nin en zengin illerinden biri olan Antalya'da, bugünlerde elma bahçelerinde hasat şenliği yaşanıyor. Sabah erken saatlerde bahçelere gelen işçiler, dallardan tek tek toplanan elmaları kovalarla taşıyarak yerdeki işçilerin önüne getiriyor. İşçiler, büyüklüklerine göre elmaları kategorilere ayırıyor. En iyi elmalar soğuk hava deposuna taşınırken, olgunlaşmış elmalar traktörlerle hale götürülüyor. Dallarda darbe almış elmalar da çırpılarak meyve suyu fabrikalarına taşınıyor.

750 BİN DÖNÜMDE MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Antalya'nın örtü altı yetiştiriciliğinde ön planda olduğunu, ancak meyvecilik anlamında çok ciddi bir potansiyel olduğunu söyledi. İl genelinde 365 bin hektar tarım arazisi bulunduğunu kaydeden Özen, 750 bin dönümde meyve yetiştiriciliği yapıldığını aktardı. Antalya genelinde yılda 1 milyon ton meyve üretildiğini açıklayan Özen, bugünlerde elma hasadının yapıldığını vurguladı.