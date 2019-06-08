FİNANS

Elmadağ Mobilyacılar OSB, 20 bin kişiye ekmek kapısı olacak

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı: - "Temeli bu yıl atılacak Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB tamamlandığında, ilk etapta 100'den fazla fabrika barındırması ve 20 binin üzerinde yeni istihdam sağlanması planlanıyor"

MEHTAP YILMAZ - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, "Temeli bu yıl atılacak Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB tamamlandığında, ilk etapta farklı büyüklüklerde 100'den fazla fabrika barındırması ve 20 binin üzerinde yeni istihdam sağlanması planlanıyor." dedi.

Taklacı, AA muhabirine, Siteler mobilya esnafı için Elmadağ ilçesinde kurulacak, "Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi"ne (OSB) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Siteler'in, 1950'li yıllarda oluşmaya başladığını anlatan Taklacı, bugün bölgenin Ortadoğu ve Balkanların en büyük mobilya üretim sanayisi haline geldiğini söyledi. Siteler'in, 3-5 katlı dikey binalardan ve metrekare olarak küçük atölyelerden oluştuğunu belirten Taklacı, alan darlığının üretici esnafın yanında tüketicileri de zor durumda bıraktığına dikkati çekti. Siteler'de üretim ve sosyal amaçla kullanılacak yeterli alan olmadığı için OSB statüsü de alınamadığını Taklacı, bu sebeple sektöre ilişkin karar ve yaptırımların uygulanamadığını vurguladı.

Taklacı, Siteler'in ağaç işleri mobilya sanayisi ile uluslararası pazarlarda rekabet edecek konumda üretim yaptığını söyledi.

Mobilya sektörünün lokomotifi olan Siteler'in, Ar-Ge merkezi, eğitim, üretim ve sosyal donatı alanlarını barındıran bir OSB'ye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Taklacı, "Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak, OSB kurma girişimlerimiz sonucunda 2016 yılında 'Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB' resmiyet kazandı. Genişleme sahası hariç planlama alanı, 1 milyon 600 bin metrekareyi bulacak ve temeli bu yıl atılacak Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB tamamlandığında, ilk etapta farklı büyüklüklerde 100'den fazla fabrika barındırması ve 20 binin üzerinde yeni istihdam sağlanması planlanıyor." diye konuştu.

Taklacı, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'de mobilya üretim ve satışının yanında, marangozluk, mobilya boyacılığı, döşemeciliği ve tornacılığı, demir çelik iskelet ve mekanizma, cam işçiliği ve satışı, hırdavat ve aksesuar gibi mobilya tamamlayıcı meslek gruplarının da yer alacağını bildirdi.

Türkiye'de mobilya üretiminin her geçen gün büyüyerek ilerlediğini, ancak iç pazarın artık üretime cevap veremez hale geldiğine işaret eden Taklacı, "Siteler mobilyası kalite, tasarım, yerlilik oranı ve kilogram başına kar miktarıyla uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek düzeyde iken maalesef ürünlerimiz komşu ülkelerin sınırlarını geçememiştir. Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'nin hayata geçmesiyle, Siteler mobilyası çok kısa sürede sınırları aşarak dünyaya yayılacaktır." ifadesini kullandı.

Taklacı, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB kurulumunun ardından, Siteler'in üretim ve çoğunlukla da satış odaklı olarak faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldiTürkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
TÜROB Ortadoğulu turistlerdeki artışın sürmesini bekliyorTÜROB Ortadoğulu turistlerdeki artışın sürmesini bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ANKAMOB Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Hüseyin Taklacı

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Akaryakıtta çifte indirim!

Akaryakıtta çifte indirim!

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

2000 TL altı alınabilecek telefonlar

2000 TL altı alınabilecek telefonlar

İstanbul Havalimanı'nda rekor

İstanbul Havalimanı'nda rekor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TÜROB Ortadoğulu turistlerdeki artışın sürmesini bekliyor

TÜROB Ortadoğulu turistlerdeki artışın sürmesini bekliyor

'Yabancıya konut satan ihracatçı sayılsın' talebi

'Yabancıya konut satan ihracatçı sayılsın' talebi

TAGEM'den örtü altı tarım için yeni proje

TAGEM'den örtü altı tarım için yeni proje

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bakan Pakdemirli: Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

Bakan Pakdemirli: Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.