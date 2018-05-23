FİNANS

ELYAK Başkanı Yurttaş: Elektrikten kaynaklanan yangınlar yüzde 100 engellenir

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

ELEKTRİK Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, katıldığı bir radyo programında, “Evlerde ve işyerlerinde elektrik tesisatları yönetmeliğine uygun yapılırsa elektrik kaynaklı yangınlar yüzde 100 engellenir.

ELYAK Başkanı Yurttaş: Elektrikten kaynaklanan yangınlar yüzde 100 engellenir

İSTANBUL, (DHA)-ELEKTRİK Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, katıldığı bir radyo programında, “Evlerde ve işyerlerinde elektrik tesisatları yönetmeliğine uygun yapılırsa elektrik kaynaklı yangınlar yüzde 100 engellenir. ELYAK Başkanı olarak bunu garanti ediyorum” dedi.

Best FM’de Ufuk Karcı’nın hazırlayıp sunduğu “Konuşan Türkiye” programının bu haftaki konuğu Elyak Derneği Genel Başkanı Evren Yurttaş oldu. Ülkemizdeki yangınların büyük bir oranının elektrik kaynaklı olduğuna dikkat çeken Yurttaş, ELYAK olarak toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"YANGIN DOĞAL AFET DEĞİL İHMALDEN KAYNAKLANIYOR"

Yangının bir doğal afet olmadığını, genellikle ihmallerden kaynaklandığını ifade eden ELYAK Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, “Evlerde ve konutlarda yangına sebep olan şartların başında maalesef güvenli pano başta olmak üzere uygun tesisatın kullanılmaması yer almaktadır. Bu anlamda 3 Aralık 2003 tarih ve 25305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği olmasına rağmen ne yazık ki, geride kalan 15 senede çok da fazla ilerleme kaydedilemedi” şeklinde konuştu. Yurttaş, ” Elektrik tesisatları eğer Elektrik İç Tesisler Proje yönetmeliğine tam uygun yapılırsa elektrik kaynaklı yangınların tamamı yüzde 100'ü engellenir. ELYAK Başkanı olarak ben bunu garanti ediyorum" dedi.

Bu yönetmelikten tüketicilerden inşaat müteahhitlerine kadar pek çok kesimin haberi olmadığını da dikkat çeken Yurttaş, “Elektrik kaynaklı yangınların önlenmesi için her şeyden önce tesisatların yönetmeliğe uygun olması gerekir” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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