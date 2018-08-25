Emanete fındık bırakılması

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, emanete fındık bırakan üreticilerin hem kendilerine hem de Türk fındığına zarar verdiğini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayının sonuna gelinmesine rağmen henüz Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yeni mahsul fındıkla ilgili nasıl bir politika izleyeceğinin netleşmediğini iddia etti.

Üreticilerin TMO'nun fındık alım politikası ve fiyatını açıklamasını sabırsızlıkla beklediğini aktaran Karan, en kısa zamanda ilgililerden bu konuya ilişkin açıklama beklediklerini ifade etti.

Karan, serbest piyasada fındık fiyatının çiftçilerin tavrına göre şekilleneceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kendilerinden sabırlı ve kararlı bir duruş sergilemelerini istiyoruz. Üreticilerimiz aceleci davranmamalı, kafalarındaki fiyat oluşuna kadar beklemeliler. Bu sezon fındık fiyatını üreticinin sabrı ve dirayeti belirleyecektir. Eğer fındığın geçen sezon değeri 3 dolarsa bugün de 3 dolar olmalıdır. Üreticilerimiz hesabını buna göre yapmalı ve buna göre davranmalıdır."