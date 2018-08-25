FİNANS

Emanete fındık bırakılması

FİNANS HABERLERİ  | 25.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: - "Emanete fındık bırakan üreticilerimiz hem kendine hem de Türk fındığına zarar vermektedir"

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, emanete fındık bırakan üreticilerin hem kendilerine hem de Türk fındığına zarar verdiğini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayının sonuna gelinmesine rağmen henüz Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yeni mahsul fındıkla ilgili nasıl bir politika izleyeceğinin netleşmediğini iddia etti.

Üreticilerin TMO'nun fındık alım politikası ve fiyatını açıklamasını sabırsızlıkla beklediğini aktaran Karan, en kısa zamanda ilgililerden bu konuya ilişkin açıklama beklediklerini ifade etti.

Karan, serbest piyasada fındık fiyatının çiftçilerin tavrına göre şekilleneceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kendilerinden sabırlı ve kararlı bir duruş sergilemelerini istiyoruz. Üreticilerimiz aceleci davranmamalı, kafalarındaki fiyat oluşuna kadar beklemeliler. Bu sezon fındık fiyatını üreticinin sabrı ve dirayeti belirleyecektir. Eğer fındığın geçen sezon değeri 3 dolarsa bugün de 3 dolar olmalıdır. Üreticilerimiz hesabını buna göre yapmalı ve buna göre davranmalıdır."

Çiftçilere emanete ürün bırakmamaları çağrısında bulunan Karan, şunları kaydetti:

"Üreticimiz kesinlikle ve kesinlikle ürünü emanete bırakmamalıdır. Emanete bırakılan her fındık, alıcının testisine su taşımaktan öte bir şey değildir. İhtiyacı olan üreticilerimiz zaten ürünü ucuz pahalı satıp işini görüyor. Emanete fındık bırakan üreticilerimiz hem kendine hem de Türk fındığına zarar vermektedir. Bir kez daha söylüyoruz, emanete bırakılan fındık bu zamana kadar üreticilere kar getirmemiş, aksine zarar ettirmiştir."

Karan, emanete fındık bırakmak için serbest piyasa yerine Giresun Ticaret Borsasının fındık lisanslı deposunun ya da FİSKOBİRLİK'in tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

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Emanete fındık bırakılması Giresun Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan

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