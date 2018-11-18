Emekli girişimciler kaz çiftliği kurdu

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan Mustafa Aklıbaşında (52) ile İhsan Çelik (54) çalıştıkları kurumlardan emekli olduktan sonra kaz çiftliği kurdu. Yaklaşık 6 ay önce kendi bütçeleri ile kurdukları çiftlikte 500 kaz yetiştiren emekli girişimciler, kaz çifliğinin daha çok üretime dayalı olacağını söyledi.

Ambulas şoförlüğünden emekli olduktan sonra ne iş yapabilirim diye düşünen evli 3 çocuk babası Mustafa Aklıbaşında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden emekli olan arkadaşı İhsan Çelik ile kaz çiftliği kurmaya karar verdi. Emekli ikramiyelerinin bir bölümü ile 500 kaz alan ve küçük bir çiftlik kuran Aklıbaşında ve Çelik, yetiştiriciliğe başladı. Kazların bir bölümünü etlik olarak satacaklarını küçük bir bölümünü de üretim için saklayacaklarını vurgulayan evli ve 3 çocuk babası İhsan Çelik, "İkimizde emekli olunca kendimizi boşlukta bulduk. Geri kalan ömrümüzü kahvehane köşelerinde geçirmek istemedik. Ortak bir karar alıp, kaz yetiştiriciliği yapmak istedik. İlk etapta 500 kaz aldık ve ilçede birde çiftlik kurduk. Bunları büyütüyoruz. Bir süre sonra satışını yapıp, elde kalanları kuluçkaya yatırıp yeni yavrular alacağız. Kazın etinden, ciğerine ve tüyüne kadar herşey para ediyor. Hedefimiz büyük. Yöre halkına da örnek olup, herkesin birşeyler yapmasını istiyoruz" dedi.

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