Emekli öğretmen çift tarımda örnek oluyor

GÜLSEM ADAM - Antalya'da, televizyonda gördükleri ejder meyvesini yetiştirmeye başlayan 60 yaşındaki emekli öğretmen çift, üretkenlikleriyle gençlere örnek oluyor.

Ülkenin dört bir yanında görev yapan ve emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşen 23 yıllık ilkokul öğretmeni Nermin ile eşi 26 yıllık resim öğretmeni Abdullah Karapınar, boş durmamak için arayış içindeyken televizyonda, adını ilk kez duydukları "ejder meyvesini" gördü.

Meyvenin nasıl bir ürün olduğunu anlamak için internetten araştırma yapan çift, meyvenin yararlı ve ekonomik değerinin de yüksek olduğunu öğrenince Aksu ilçesinin Soğucak Mahallesi'nde 3 dönümlük sera kiraladı. Büyük bir heyecanla Mersin'den aldıkları ejder meyvesi fidelerini toprakla buluşturan çift, ilk ürünlerini bu yıl alacak.

- "Emeklilik, bir kenarda oturup ölümü beklemek değil"

Nermin Karapınar, AA muhabirine, emekli olduktan arayış içindeyken televizyonda ejder meyvesini gördüklerini söyledi.

Yıllarca genç fidanları (öğrencileri) özen ve sevgiyle yetiştirdiklerini, şimdi ise meyve fidanlarını yetiştireceklerini anlatan Karapınar, eşiyle çok heyecanlı olduklarını bildirdi.