Emekli ve kamu çalışanlarının Temmuz zamları açıklandı

İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyonunu açıklamasının ardından, Maliye Bakanlığı da, kamu çalışanları ile emeklilerin aylıklarına yapılan zamları açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Tüketici fiyatları Haziran'da aylık bazda yüzde 2.61 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.39 düzeyine yükselirken, yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 9.17'yi buldu.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir" denildi ve zamlara ilişkin şu bilgiler verildi:

- 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı olarak verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 5.69 artış yapıldı.

- Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 5.69 artırıldı.

- 2018 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3.5 artış öngörülmüştü. 2018 yılı ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 9.17 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak, ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8.65 artış yapıldı.

- Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 9.17 artış sağlandı.

- Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2,893 TL’den 3,133 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 1,978 TL’den 2,149 TL’ye yükseldi. (Tablo)



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