FİNANS

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 08:50 | Son Güncelleme

Haziran’da bin liralık ilk ikramiyelerini alan emeklilerin yaz kazancı sürecek. Temmuz zammı ile maaşları artan emekliler, Ağustos’ta da ikinci bin liralık ikramiyelerini alacak.

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

12 milyon emekli, bayram ikramiyeleri ve zam ile yazı kazançlı geçiriyor. Haziran'da bin lira tutarındaki ilk bayram ikramiyelerini alan emekliler, bu ayda rekor Temmuz zammının sevincini yaşıyor. Önümüzdeki ayda emeklileri ikinci bayram ikramiyesi bekliyor. Yazı kazançlı geçiren SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, ilk bin liralık bayram ikramiyelerini 7-8 Haziran'da cebine koydu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca Haziran'da maaşları da erken ödendi, böylece milyonlarca kişi bayrama maaşları cebinde girdi. Tüm emekliler, Temmuz'da da zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar yani yüzde 9.17 zam yapıldı. Memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 3.5 zam + yüzde 5.17 enflasyon farkı yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da, aylık ödeme günlerinde yeni maaşlarına kavuşacak. Memur emeklileri ise Temmuz ayının 1'i ile 5'i arasında maaşlarını aldıkları için önümdeki günlerde zam farklarını alacak.

ERKEN MAAŞ

Ağustos ayında ise emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye, Ağustos'un 17'sine kadar hesaplara yatırılacak. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek. (Takvim)

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Emekli ikramiye memur bayram ikramiyesi kurban bayramı

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