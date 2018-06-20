FİNANS

Emekliler dört gözle evlerini bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 11:49 | Son Güncelleme

TOKİ tarafından emekliler için inşa edilen konutları gezen hak sahipleri, taşınacakları günü iple çekiyor - Emekli Engin Çarık: - "Evin çıktığını öğrendim. Duyunca ailece, çoluk çocuk çok sevindik. Böyle bir şeyin bize nasip olacağı aklımıza bile gelmezdi. Devletimizden, Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun" - Remziye Alak: - "Çok önemli bir ameliyat oldum. Evi görmek için üç kere geldim, 'Ben öleceğim, bir kere göreyim de gözlerim açık gitmesin.' dedim. 'Gösteremeyiz teyzeciğim.' dediler. Kısmet oldu bugün gördüm"

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Bursa'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından emekliler için yapılan konutları gezen hak sahipleri büyük mutluluk yaşadı.

Merkez Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi'nde "1201 Konut Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan konutlar, ilk kez hak sahiplerine gösterildi.

Evlerini gezerken duygusal anlar yaşayan ve mutluluklarını gizleyemeyen emekliler, kendi konutlarında yaşamaya başlayacakları günü heyecanla bekliyor.

Emekli Engin Çarık (62) AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1978'den beri Bursa'da yaşadığını söyledi. Defalarca TOKİ çekilişine katıldığını belirten Çarık, sonunda muradına erdiğini ifade etti.

Müjdeyi telefonda aldığını anlatan Çarık, şöyle konuştu:

"Evin çıktığını öğrendim. Duyunca ailece, çoluk çocuk çok sevindik. Böyle bir şeyin bize nasip olacağı aklımıza bile gelmezdi. Devletimizden, Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bunlar verilmeseydi yatırdığımız peşinatla burasının arsasını alamazdık. Bizden sadece evlerin yapımında kullanılacak malzemenin parasını aldılar. Maaşımızdan 180 ay 500 lira kesilecek. Kira öder gibi ev sahibi olacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Çok memnunuz."

- 35 yıllık kiracılıktan ev sahipliğine

Daireyi çok beğendiğini dile getiren Çarık, "Evleri beğenmemenin imkanı yok. Kendim olsam böyle yaptıramam. Kocaman yatak odası, oturma odası, geniş bir mutfağı, çocuk odası var. Bir emekli için çok büyük." dedi.

Çarık, en geç iki ay içinde anahtarların teslim edileceğini öğrendiklerini belirterek, "Biz 2,5 yıl inşaatın bitmesini bekledik, 2 ay daha bekleriz. Sonuçta kendi evimize geleceğiz. 35 yıldır kiracıyız. Ben ölsem de eşim kalsa kimse ona 'Evden çık, kiraya zam yap.' demeyecek. Devlet, emekli maaşımdan kesecek. Bunları düşünüp çok sevindim, sevinçten ağladım." diye konuştu.

Akif Alak (72) da duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Şansımıza burası çıktı, çok şükür. Çok seviniyoruz. Biz 28 senedir kiracıyız. Evler çok güzel olmuş, çok beğendik. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve belediye başkanlarımızdan." ifadesini kullandı.

Akif Alak'ın eşi Remziye Alak (66) daireyi çok beğendiğini belirterek, "Rüyamda görsem inanmazdım. Kaç senedir kiradayız. Çok şükür, Allah bunu bize nasip etti. Herkese çok teşekkür ederim. 'Bir daha ev yüzü görmem demiştim.' ama Allah gösterdi. Çok önemli bir ameliyat oldum. Evi görmek için üç kere geldim, 'Ben öleceğim, bir kere göreyim de gözlerim açık gitmesin.' dedim. 'Gösteremeyiz teyzeciğim.' dediler. Kısmet oldu bugün gördüm." dedi.

- "Bir ev özlemi içinde heyecan yaşarken ismimiz okundu"

Balkan göçmeni olduğunu aktaran 68 yaşındaki Mehmet Tuna, "Çekilişe gittik, sıra 650'ye geldi. Eşim şeker hastası, 'Yanımda haplarım yok. Gitsek iyi olur.' dedi. Tam kalkıyorduk o sırada bizim numara çıktı. Çok sevindik. Bugün evi görünce daha da memnun olduk. Evler, oturacak vaziyete gelmiş. Çok beğendik." diye konuştu.

Eşi Mahmure Tuna (57) da 29 yıldır kira ödediklerini belirterek, "İlk defa evimiz olacak çok mutluyuz sevinçliyiz bir an önce anahtarlarımızı almak istiyoruz. Bugün ilk defa gördük evler çok güzel." ifadesini kullandı.

Bir komşusunun yönlendirmesiyle konutlar için müracaatta bulunduğunu anlatan 55 yaşındaki Yunus Çetin, "Çekilişe gittik. Yıllarca kirada oturmuşuz, bir ev özlemi içinde heyecan yaşarken ismimiz okundu. Sevinçten havalara uçtuk. Allah'a çok şükür. Devletten de Allah razı olsun, bizim gibi maddi durumu iyi olmayanlara yardımcı oluyor. Teslim edileceği günün heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Fatma Çetin (53) de 28 yıldır kirada oturduklarını, dört gözle dairesinin teslim edileceği günü beklediğini kaydetti.

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyorAyçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor
Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyorManavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa Emekli toki

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

Raf ömrü en uzun şeftali İnegöl'de

Raf ömrü en uzun şeftali İnegöl'de

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 30'u aştı

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 30'u aştı

Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor

Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor

Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor

Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.