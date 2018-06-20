Emekliler dört gözle evlerini bekliyor

"Evin çıktığını öğrendim. Duyunca ailece, çoluk çocuk çok sevindik. Böyle bir şeyin bize nasip olacağı aklımıza bile gelmezdi. Devletimizden, Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bunlar verilmeseydi yatırdığımız peşinatla burasının arsasını alamazdık. Bizden sadece evlerin yapımında kullanılacak malzemenin parasını aldılar. Maaşımızdan 180 ay 500 lira kesilecek. Kira öder gibi ev sahibi olacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Çok memnunuz."

- 35 yıllık kiracılıktan ev sahipliğine

Daireyi çok beğendiğini dile getiren Çarık, "Evleri beğenmemenin imkanı yok. Kendim olsam böyle yaptıramam. Kocaman yatak odası, oturma odası, geniş bir mutfağı, çocuk odası var. Bir emekli için çok büyük." dedi.

Çarık, en geç iki ay içinde anahtarların teslim edileceğini öğrendiklerini belirterek, "Biz 2,5 yıl inşaatın bitmesini bekledik, 2 ay daha bekleriz. Sonuçta kendi evimize geleceğiz. 35 yıldır kiracıyız. Ben ölsem de eşim kalsa kimse ona 'Evden çık, kiraya zam yap.' demeyecek. Devlet, emekli maaşımdan kesecek. Bunları düşünüp çok sevindim, sevinçten ağladım." diye konuştu.

Akif Alak (72) da duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Şansımıza burası çıktı, çok şükür. Çok seviniyoruz. Biz 28 senedir kiracıyız. Evler çok güzel olmuş, çok beğendik. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve belediye başkanlarımızdan." ifadesini kullandı.

Akif Alak'ın eşi Remziye Alak (66) daireyi çok beğendiğini belirterek, "Rüyamda görsem inanmazdım. Kaç senedir kiradayız. Çok şükür, Allah bunu bize nasip etti. Herkese çok teşekkür ederim. 'Bir daha ev yüzü görmem demiştim.' ama Allah gösterdi. Çok önemli bir ameliyat oldum. Evi görmek için üç kere geldim, 'Ben öleceğim, bir kere göreyim de gözlerim açık gitmesin.' dedim. 'Gösteremeyiz teyzeciğim.' dediler. Kısmet oldu bugün gördüm." dedi.