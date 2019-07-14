Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla toplanan TÜED Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü.

Şube başkanlarının, bu yılın ilk altı aylık enflasyon oranına bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 5,01, memur emekli aylıklarına ise yüzde 6,01 oranında zammı gündeme getirmesi üzerine, emeklilerin gelirlerini artıracak adımlar görüşüldü.

Yapılan değerlendirmelerin ardından TÜED Başkanlar Kurulu, şu kararı aldı:

"Haziran ayının son haftasında ve temmuz ayında elektriğe, çaya, şekere ve birçok maddeye yapılan yüzde 15 zam, emekli aylıklarına yapılan artışın üç katıdır. Böyle bir artış sistemiyle emeklilerimizin aylıkları küçülmeye devam edecektir. Enflasyon nedeniyle aylıklarda oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam yapılmalı, emeklilerimize refahtan pay verilmelidir."

"BAYRAM İKRAMİYELERİ TÜFE ORANINDA ARTIRILSIN"

TÜED Başkanlar Kurulu, emeklilerin büyük bir bölümünün ev sahibi olmadığı ve emekli aylıkları içerisinde ev kirasının önemli bir gider kalemi olduğu tespitinde bulunarak, hükümetten şu talepte bulundu: