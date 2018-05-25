Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

CNN TÜRK'e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin haziran ayı başında ödeneceğini açıklayarak, "ikramiye ayrı, maaşı ayrı ödenecek" dedi. Jülide Sarıeroğlu, 3600 göstergeden ise 1 buçuk milyon kişinin yararlanacağını söyledi.
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