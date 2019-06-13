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EMİB Başkanı Kaya: Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı, Türkiye doğal taşına katkı sağlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 23:55 | Son Güncelleme

EGE Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, doğal taş ihracatıyla ilgili 2019 yılının geçtiğimiz yıla oranla daha iyi geçeceğini belirterek, "2019'da şuan ki verilere baktığımızda 1 milyar doları geçebilecek bir noktaya doğru gidiyoruz.

Deniz TOKAT-Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- EGE Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, doğal taş ihracatıyla ilgili 2019 yılının geçtiğimiz yıla oranla daha iyi geçeceğini belirterek, "2019'da şuan ki verilere baktığımızda 1 milyar doları geçebilecek bir noktaya doğru gidiyoruz. Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının, Türkiye doğal taşına çok ciddi bir katkı sağlıyor" dedi.

EMİB, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde, Maden İhracatı'nın Yıldızları Ödül Töreni düzenledi. Törende, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta'da bulunan ve 2018 yılında Türkiye'ye 85 milyon dolar döviz kazandıran 36 doğal taş ihracatçı firmaya ödülleri verildi. Tören öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, 2018 yılında yaşanan düşüşe rağmen 2019 yılından umutlu olduklarını söyledi. 2019 yılında doğal taş ihracatında 1 milyar doları geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Kaya, "2018 özellikle maden sektöründe, Türkiye'deki tüm ihracattaki düşüşe paralel bir düşüş yaşadı. Türkiye'de yüzde 8'lik bir düşüş varken biz Ege'yi yüzde 7'lik bir artışla kapattık. Özellikle doğal taş kümelenmelerinin yoğun olduğu Ege Bölgesi'nde, Türkiye'deki düşüşün aksine artıyla kapatmak, Türkiye ihracatına katkı anlamında bizi mutlu ediyor. 916-918 milyon dolarlara doğru geldik. 2019'da bu rakamın 1 milyarı kesinlikle geçecek bir noktaya gidiyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

'ÇİN ABD TİCARET SAVAŞI TÜRKİYE'YE KATKI SAĞLIYOR'

2019 yılındaki en önemli hedeflerinin yeni pazar alanları oluşturmak olduğunu kaydeden Kaya, “Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları, Türkiye doğal taşına çok ciddi bir katkı sağlıyor. Bu kısa süre içerisinde ÇİN ile ABD arasındaki vergisel ve diğer anlamlardaki uyuşmazlıkları bizim lehimize işliyor. Bununda getirdiği bir avantajla, 150-200 milyon dolarlık bir artış bekliyoruz. 2019, 2018'den iyi olacak. Bu elimizdeki verilerin bize gösterdiği bu bir gerçek” diye konuştu.

'DALGALANMALAR BİZİ RAHATSIZ EDİYOR'

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ihracatçıları olumsuz etkilediğini ifade eden EMİB Başkanı Kaya, "Bu stabil ortam devam ederse, 2019'da umarım o kontak kapatan frene basan yatırımcıların yatırım ve üretime yönelmelerini bekliyoruz. 'Dövizin yükselmesi ihracatçıya yarıyor' algısı çok yanlış. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında dolar 7,25 seviyesine gelmişti. Dövizin bu fırlamasıyla alıcıların inanılmaz baskı ve talebiyle, daralan dünyadaki ticaret hacminden dolayı birçok firmamız indirim yaptı. 7,25'ten 5,15 seviyelerine geldik. Nakliye ve benzeri girdilerden gelen zamlardan dolayı, zamlar hala bizim sırtımızda duruyor. İhracatçının beklediği şu; yarınını görebilecek, parasını bozarken kaygı taşımadan dünya ile rekabet edecek bir kur olmalı. Bu ciddi dalgalanmalar bizi rahatsız ediyor. Bütün ülkedeki ticari hayatımızı da rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

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EMİB Başkanı Kaya: Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı, Türkiye doğal taşına katkı sağlıyorEMİB Başkanı Kaya: Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı, Türkiye doğal taşına katkı sağlıyor
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