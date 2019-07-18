Emirates kabin memuru alımı için görüşme günü düzenliyor

İstanbul, 18 Temmuz (DHA) - Emirates Havayolu, Türkiye’den kabin memuru işe alımı için 29 Temmuz’da İstanbul’da Radisson Blue Hotel İstanbul’da görüşme günü düzenleyecek.

Başvuru yapmak isteyenler, kabin memuru görüşme gününde Emirates kabin memuru olmanın yararlarını, Dubai’de yaşama ve çalışma koşullarının nasıl olduğunu öğrenmek için Emirates personeli ile birebir görüşebilecek.

Emirates kabin memuru olmak için aranan koşullar ise ;

- En az 21 yaşında olmak

- Ayak uçlarında dururken 212 cm’lik kol erişimi

- Minimum 160 cm boy

- Lise mezunu olmak

- İngilizce’de akıcılık (yazılı ve sözlü)

- Üniforma dışından görünür dövme olmaması

- Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI)

Emirates’in kabin memuruna sağladığı imkanlar:

- Ayda 2,660 dolardan başlayan maaş

- Dubai’nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama

- Dubai’de ev ve havaalanı arası transfer

