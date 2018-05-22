Emirates NBD, Denizbank'ı 3.2 milyar dolara Sberbank'tan aldı (2)

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Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Mayıs (DHA) - Birleşik Arap Emirlikleri merkezli banka Emirates NBD, Denizbank'ı 3.2 milyar dolara Sberbank'tan aldı.

Denizbank CEO'su Hakan Ateş, 15 Mayıs'ta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bankanın satış sürecinin Mayıs ayında sonuçlanacağını umduğunu söyledi ve "Denizbank güzel bir varlık; çok rahat ve güzel günlerden geçmiyoruz... kurun geldiği seviye satış sürecini ne kolaylaştırdı ne zorlaştırdı" dedi.

Sberbank'tan yapılan açıklamada, Emirates NBD ile Denizbank'ın yüzde 99.85 payının satışı için kesin anlaşmanın imzalandığı belirtilerek, anlaşma gereği Emirates NBD'nin, satış fiyatı üzerinden, 31 Ekim 2017 ile imza tarihine geçen süre için faiz ödemesinin de kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Denizbank'ın faaliyette olduğu diğer ülkelerdeki düzenleyici kuruluşların onayının ardından tamamlanmış olacağı belirtildi.

Emirates NBD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim, "Bu satın almayla, Emirates NBD kendisini, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT) bölgesinde lider banka olarak konumlandıracak" dedi.

