Emirates NBD, Denizbank'ı 3.2 milyar dolara Sberbank'tan aldı (3)

(Denizbank açıklaması ve ayrıntılarla güncellendi)

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - Birleşik Arap Emirlikleri merkezli banka Emirates NBD, Denizbank'ı 3.2 milyar dolara (14.6 milyar lira) Sberbank'tan aldı.

Denizbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında Sberbank of Russia'nın (Sberbank), Denizbank A.Ş. (Denizbank)'deki hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde, Denizbank A.Ş. ile ilgili olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladığını belirttiği duyurulmuştu.

Görüşmelerin sonuçlarına ilişkin bilgi; Sberbank ve Emirates NBD tarafından 22 Mayıs 2018 tarihinde yapılan aşağıdaki açıklama ile kamuya duyurulmuştur:

Emirates NBD ve Sberbank, Sberbank'ın, sahibi olduğu Denizbank'ın hisselerinin yüzde 99.85'inin Emirates NBD'ye satışı konusunda kesin bir sözleşme imzaladıklarını duyurmuştur. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte, Sberbank'ın Denizbank'daki hissedarlığı sona erecektir.

"İmzalanan sözleşme doğrultusunda, yüzde 99.85'lik hissenin satış fiyatı Denizbank'ın 31 Ekim 2017 itibarıyla sahip olduğu konsolide özkaynak büyüklüğüne dayalı olarak, fiyat sabitleme mekanizmasıyla birlikte 14 milyar 609 milyon TL olarak belirlenmiştir.

"Söz konusu tutara ek olarak, Emirates NBD, 31 Ekim 2017 ile işlemin kapanış tarihi arasındaki dönem için devir bedeli üzerinden Sberbank'a faiz ödeyecektir.

"Denizbank'ın 31 Ekim 2017'den işlemin kapanış tarihine kadar sürecek dönemde elde ettiği kar Emirates NBD'nin hesabına yazılacaktır.

"Devir işleminin bir parçası olarak, işlemin kapanışıyla birlikte, Emirates NBD, geçmişte Sberbank tarafından Denizbank'a verilmiş olan sermaye benzeri kredilerin sahipliğini de üstlenecektir.

"İşlemin kapanışı, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Denizbank'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşlarının onayına tabidir. İşlemin 2018 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir.

Sberbank'tan yapılan açıklamada, Emirates NBD ile Denizbank'ın yüzde 99.85 payının satışı için kesin anlaşmanın imzalandığı belirtilerek, anlaşma gereği Emirates NBD'nin, satış fiyatı üzerinden, 31 Ekim 2017 ile imza tarihine geçen süre için faiz ödemesinin de kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Denizbank'ın faaliyette olduğu diğer ülkelerdeki düzenleyici kuruluşların onayının ardından tamamlanmış olacağı belirtildi.

Emirates NBD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim, "Bu satın almayla, Emirates NBD kendisini, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT) bölgesinde lider banka olarak konumlandıracak" dedi.

Sberbank'tan yapılan açıklamada, "Sberbank ve Emirates NBD Denizbank'ın yüzde 99.85'inin satışı için nihai anlaşmayı imzaladı" denildi.

Emirates NBD'den yapılan açıklamada ise anlaşmaya göre Denizbank'ın yüzde 99.85 hissesinin 14.6 milyar TL'ye eşit değerde olduğu belirtildi.

Anlaşmanın sonuçlanmasının ardından Sberbank Denizbank'taki tüm hisselerini Emirates NBD'ye devredecek.

Denizbank CEO'su Hakan Ateş, 15 Mayıs'ta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bankanın satış sürecinin Mayıs ayında sonuçlanacağını umduğunu söyledi ve "Denizbank güzel bir varlık; çok rahat ve güzel günlerden geçmiyoruz... kurun geldiği seviye satış sürecini ne kolaylaştırdı ne zorlaştırdı" dedi.

