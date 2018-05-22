İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - Bloomberg'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli banka Emirates NBD, Denizbank'ı 3.2 milyar dolara Sberbank'tan aldı.

Denizbank CEO'su Hakan Ateş, 15 Mayıs'ta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bankanın satış sürecinin Mayıs ayında sonuçlanacağını umduğunu söyledi ve "Denizbank güzel bir varlık; çok rahat ve güzel günlerden geçmiyoruz... kurun geldiği seviye satış sürecini ne kolaylaştırdı ne zorlaştırdı" dedi.

