Emirates NBD'den Türk ekonomisine güven mesajı

BAHATTİN GÖNÜLTAŞ/DİLARA ZENGİN - DenizBank AŞ'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük bankası Emirates NBD tarafından satın alınmasında, Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyeli de etkili oldu.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Emirates NBD yetkilileri, bankacılık grubunun toplam aktiflerinin Mart 2018 itibarıyla yaklaşık 129,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Emirates NBD'nin 230 şubesi bulunduğunu aktaran yetkililer, grubun BAE'de kurumsal ve bireysel bankacılıkta önemli bir oyuncu olduğunu, İslami bankacılık, özel bankacılık ve varlık yönetimi gibi alanlarda da güçlü şekilde faaliyet gösterdiğini ifade etti. Grubun BAE, Mısır, Suudi Arabistan, Hindistan, Singapur ve İngiltere'de operasyonları olduğunu, aynı zamanda Çin ve Endonezya'da da temsilciliklerinin bulunduğunu belirten yetkililer, müşterilere daha iyi hizmet sunabilmek için fırsatları gözettiklerine dikkati çekti.

Planlarını ekonomik gelişmelere göre şekillendirdiklerine, buna göre doğacak risk ve fırsatları yönettiklerine işaret eden yetkililer, şunları kaydetti: