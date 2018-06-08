Emirates, Sabiha Gökçen'den Dubai uçuşlarına başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, destinasyonlarını arttırmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinden Emirates, pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 5 kez Dubai-İstanbul uçuşlarına başladı.

İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, Emirates'in Boeing 777 geniş gövdeli uçakla haftada 5 gün karşılıklı olarak uçacağını bildirdi.

Göral, Emirates'in bu yıl İSG'ye uçuşa başlayan tek hava yolu olmadığını vurgulayarak, "Kuveyt'ten Wataniya Airways ve Kuveyt Airways uçuşlara başladı. Ayrıca, Rusya'dan Pobeda Havayolları ve Suudi Arabistan'dan Nesma Havayolları kısa süre içerisinde Sabiha Gökçen'e uçuşa başlayacak. Nesma'nın bu ay, Pobeda'nın da ekim ayında uçuşlara başlamasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İSG'nin yolcu trafiğinin bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttığını belirten Göral, bütçe yaparken yüzde 8 artış gördüklerini ancak yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüyeceklerini vurguladı.

Kendileri için Emirates'in öneminin büyük olduğunu ifade eden Göral, "Emirates, İstanbul operasyonlarına uzun süredir devam ediyor. Ancak İstanbul uçuşlarına ilk kez ekonomi ve business sınıflarının dışında first class da uçuyor olacaklar. Bu anlamda Emirates'in uçuşlarını başlatması çok önemli." diye konuştu.