Emisyon kapasitesinin çoğunu et ve süt sektörü kullanacak

GÜLŞEN ÇAĞATAY- Küresel et ve süt ürünleri sektörünün, öngörülen hızda büyüdüğü takdirde, 2050'ye kadar dünyanın yıllık sera gazı kapasitesinin yüzde 80'ini kullanacağı tahmin ediliyor.

AA muhabirinin, tarımsal faaliyetleri destekleyen GRAIN Organizasyonu ile Tarım ve Ticaret Politikaları Enstitüsü'nün yaptığı araştırmadan derlediği bilgilere göre, et ve süt ürünleri endüstrisinin yıllık sera gazı emisyonu giderek artıyor.

Küresel et ve süt ürünleri üretimindeki toplam emisyonların yüzde 60'ı ABD, AB, Kanada, Brezilya, Arjantin, Avustralya, Yeni Zelanda ve Çin'den kaynaklanıyor.

Araştırmaya göre, dünyanın en büyük beş et ve süt ürünleri şirketinin toplam yıllık sera gazı emisyonu, ExxonMobil, Shell ve BP gibi enerji şirketlerinden daha yüksek seviyede bulunuyor.

Küresel et ve süt ürünleri sektörü öngörülen hızda büyüdüğü takdirde, sektörün 2050'ye kadar dünyanın yıllık sera gazı kapasitesinin yüzde 80'ini tüketeceği öngörülüyor.

Et ve süt üretiminde lider konumda bulunan 20 gıda şirketi, yıllık 933 milyar ton sera gazı emisyonuna yol açıyor. Bu miktar ise Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere ve Avusturalya gibi ülkelerin yıllık sera gazı salımından daha yüksek seviyede bulunuyor.