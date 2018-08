Kurum, bankanın faaliyet amacına ilişkin olarak, "Bankanın amacını faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde katılım bankalarının yapabilecekleri her tür işlemi yürütmek olarak belirledik." ifadesini kullandı.

- Bankanın genel müdürlüğüne Deniz Aksu atandı

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, bankanın yeni genel müdürü ve faaliyet alanına ilişkin ayrıntılar da netleşti. Buna göre, dün yapılan yönetim kurulu toplantısıyla Genel Müdürlük görevine Albaraka Türk Katılım Bankası Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz Aksu atandı.

Merkezi İstanbul'da olacak bankanın yeni unvanı "Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi" kısa adıyla "Emlak Bank" olarak belirlendi.

Emlak Bank tarafından yapılabilecek iş ve işlemlerden bazıları şöyle:

"Katılım fonu kabulü, nakdi, gayri nakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri. Yurt içi ve yurt dışından fon toplama, hesaplar açma, borç alma, avans kabul etme işlemleri. Bankalar, finansal kuruluşlar, şirketler ile yurt içinde ve yurt dışında ortaklık veya kar-zarar ortaklığına girişilmesi veya sair her türlü surette iş birliği veya iştirakte bulunulması ve bu maksatla fonlar teşkil veya temin edilmesi. Yürütülen faaliyetler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında, ham veya mamul madde, makine, ekipman, teçhizat, uçak, gemi ve taşınır mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallar ile arsa, arazi, bina ve taşınmaz mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallarla ilgili satım, trampa, bağış, takas, inşa, işletme ve benzeri işlemleri ve ilgili tescil, beyan, şerh, terkin, fek, değişiklik, düzeltme ve diğer her türlü işlemler."