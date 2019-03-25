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Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Aksu, İSO'ya konuk olacak

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Genel Müdürü Deniz Aksu'nun konuk olacağı 27 Mart'taki İSO'nun mart ayı meclis toplantısında sanayinin büyümesinde inşaat sektörünün rolü ele alınacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Genel Müdürü Deniz Aksu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 27 Mart'taki meclis toplantısına katılacak.

İSO'nun açıklamasına göre, İSO'nun Odakule düzenlenecek meclis toplantısı, "Sanayinin Sürdürülebilir Büyümesinde İnşaat Sektörünün Rolü ve Gelecek Vizyonu" ana gündemi ile gerçekleştirilecek.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıya katılacak Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Aksu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Emlak Katılım Bankası İSO

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