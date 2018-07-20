Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Keleş getirildi

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş oldu.
Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Yönetim kurulumuzun kararıyla, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ertan Keleş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Mehmet Özçelik seçilmiştir." denildi.
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