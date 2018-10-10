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Emlak Konut'tan 9 ayda 4,15 milyar liralık satış

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Emlak Konut, ocak-eylül döneminde 4,15 milyar TL değerinde 4 bin 194 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi - Söz konusu dönemde yabancı ülke vatandaşlarına KDV hariç toplam 846 milyon 994 bin TL değerinde 698 adet bağımsız bölümün satışı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yılın 9 ayında 4,15 milyar TL değerinde 4 bin 194 adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi.

Emlak Konut'un Kamuyu aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirket tarafından geliştirilen projelerde yılın 9 ayı itibarıyla toplamda KDV hariç 4 milyar 154 milyon 659 bin 315 lira değerinde, satışa esas brüt 639 bin 793 metrekare büyüklüğe ulaşan 4 bin 194 adet bağımsız bölümün satışının (ön satışlar dahil) gerçekleştirildiği belirtildi.

Şirketin ocak-eylül dönemi için 4,08 milyar TL toplam satış değeri, 514 bin metrekare satılabilir alan büyüklüğü hedefi olduğu hatırlatılan açıklamada, hem satış değeri hem de satılabilir alan hedefinin aşıldığı bildirildi.

Açıklamada, yabancı ülke vatandaşlarına KDV hariç toplam 846 milyon 994 bin 858 TL değerinde 698 adet bağımsız bölümün satışının yapıldığı kaydedildi.

Emlak Konut'un yıllar itibarıyla yabancı ülke vatandaşlarına yaptığı satışlar şöyle:

Dönem Satılabilir alan (Metrekare) Peşin satış değeri (KDV hariç)-TL Satılan bağımsız bölüm adedi 2010 6.258 14.829.890 52 2011 9.353 26.585.393 76 2012 54.027 222.522.493 404 2013 83.866 346.147.663 683 2014 124.217 648.626.536 1.044 2015 166.646 1.051.733.115 1.307 2016 86.100 446.395.363 639 2017 69.763 415.144.870 472 Ocak-Eylül 2018 106.555 846.994.858 698

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Anahtar Kelimeler:
emlak konut

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