Emlak Konut'tan açıklama

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut, sektör temsilcileriyle, Türkiye'deki tamamlanmış bağımsız bölümlere ilişkin envanter çalışması yapıldığını, bunun dışında başka bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ülkemizde ki tamamlanmış bağımsız bölümlerin tespitine ilişkin sektör temsilcileri KONUTDER, GYODER, İNDER ve Emlak Konut tarafından bir envanter çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmaya yönelik olarak kamuoyunda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizce bu haberlerde belirtilen iş ve işlemlere ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

