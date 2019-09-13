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Emlak Konut'tan, Florya ve Riva projeleri açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi sürecini başlattı

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Beykoz ve Florya'da proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi sürecine başlandığını bildirdi.

Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır."

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emlak konut galatasaray

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