FİNANS

Emlak sektörü için güç birliği

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

TOBB MEYBEM ile emlak sektöründe hizmet veren gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu zingat.com arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) AŞ ile emlak sektöründe 30 bini aşkın üyesiyle hizmet veren gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu zingat.com arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB MEYBEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve zingat.com Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Ahmet Kayhan tarafından TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin ülkede yaygınlaştırılması, sınava katılacak adayların sınav öncesinde bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

- "Mesleki Yeterlilik Belgesi hizmetlerini tabana yayıyoruz"

Yorgancılar, TOBB inisiyatifiyle 2015'te kurulan MEYBEM ve 81 il ve 160 ilçede bulunan oda ve borsalar aracılığıyla mesleki yeterlilik ve belgelendirme hizmetini tabana yaydıklarını belirtti.

Bugüne kadar 78 ilde 46 binden fazla adaya sundukları mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmetleriyle iş kazalarının önlenmesinde yeni bir dönem başlattıklarını vurgulayan Yorgancılar, şunları kaydetti:

"2018'e kadar sadece tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde zorunlu tutulan Mesleki Yeterlilik Belgesi, geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan mevzuat değişiklikleri ile ikinci el araç alım satımı ve emlak sektörlerinde de hem firma sahipleri hem de çalışanlar için zorunlu hale getirildi. Dolayısıyla TOBB MEYBEM olarak kapsamımızı bu alanlarda da genişleterek, özellikle bugünkü protokol konusu emlak sektöründe mesleki yeterlilik belgesi hizmeti vermeye başladık. İmzaladığımız protokolle zingat.com ve TOBB'a bağlı oda ve borsalarımızın üye veri tabanları entegre edilecek, mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmetlerinin tabana yayılması sağlanacak. Ayrıca mesleki yeterlilik sınavları konusunda eğitim altyapısı kurulacak."

zingat.com Üst Yöneticisi Kayhan da iş ortakları arasında Türkiye genelinde 30 bini aşkın seçkin emlak oﬁsi bulunduğuna dikkati çekerek, emlak ofislerinin lisanslanması ve meslek gruplarına dönüştürülmesinin oldukça önemli bir konu olduğunu, bu çerçevede TOBB MEYBEM gibi önemli bir kuruluşla yapılan ortaklığı çok önemsediklerinin altını çizdi.

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
Osmanlı çileği almak isteyenler ön sipariş veriyorOsmanlı çileği almak isteyenler ön sipariş veriyor
Memleketi Tunceli'ye dönüp 2,5 milyon liralık yatırımla tesis kuruyorMemleketi Tunceli'ye dönüp 2,5 milyon liralık yatırımla tesis kuruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TOBB TOBB MEYBEM

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Bakan duyurdu! İşsizlik ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta

Bakan duyurdu! İşsizlik ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta

Gram altında yükseliş sürüyor!

Gram altında yükseliş sürüyor!

Bayramda internetten alışveriş yapanlar dikkat!

Bayramda internetten alışveriş yapanlar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı çileği almak isteyenler ön sipariş veriyor

Osmanlı çileği almak isteyenler ön sipariş veriyor

Memleketi Tunceli'ye dönüp 2,5 milyon liralık yatırımla tesis kuruyor

Memleketi Tunceli'ye dönüp 2,5 milyon liralık yatırımla tesis kuruyor

Çin’de Türkiye’ye büyük ilgi, fotoğraf çektirmek için yarışıyorlar

Çin’de Türkiye’ye büyük ilgi, fotoğraf çektirmek için yarışıyorlar

Latin Amerika’nın perakende devleri Türkiye’ye geliyor

Latin Amerika’nın perakende devleri Türkiye’ye geliyor

New York Times'ın, Türkiye'deki Suriyeli fındık işçileri haberine tepki

New York Times'ın, Türkiye'deki Suriyeli fındık işçileri haberine tepki

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.