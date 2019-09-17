EmlakBank Altın Katılma Hesabı'nı hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Emlak Katılım Bankası, Altın Katılma Hesabı’nı hayata geçirerek, müşterilerine altını bir yatırım aracı olarak kullanma imkanı sağlıyor.

EmlakBank'tan yapılan açıklamaya göre EmlakBank, Türkiye'de sürdürülebilir finansman modellerini yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. EmlakBank, Altın Katılma Hesabı ile verdiği hizmetlere bir yenisini ekledi. Bu sayede EmlakBank, müşterilerine altını bir yatırım aracı olarak kullanma imkanı sağlıyor. Ayrıca Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeliğini de tamamlayan EmlakBank, Takasbank altın transfer sistemine üye olarak altın hesapları arasında transfer yapabilen birkaç bankadan biri oldu.

Katılım bankacılığı pazar payını yeni ürünler geliştirerek büyütmeyi hedefleyen EmlakBank, Cari Hesap Hizmeti ile birlikte Gümüş ve Platin Cari Hesap hizmetlerini de müşterileriyle buluşturdu.

Yeni hizmetleriyle EmlakBank, ülkede gümüş cari hesap hizmeti sunabilen sayılı, platin cari hesap hizmeti sunabilen iki bankadan birisi oldu.

EmlakBank müşterileri TL, USD, Avro karşılığında altın, gümüş ve platin alım-satımı işlemlerini de gerçekleştirebiliyor. EmlakBank, yakın zamanda şubelerinden külçe altın ve gram altın teslim alınması, külçe altın ve gram altınların altın cari hesaplara yatırılabilmesine de olanak sağlayacak çalışmalarını sürdürüyor.

