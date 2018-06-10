"Emlakçıya güven artacak"

Yönetmelikle kayıt dışılığın önleneceğini kaydeden Yetkin, "Her önüne gelen artık emlakçılık yapamayacak. Ülkemizde en büyük rantın döndüğü mesleklerden birisi emlakçılıktı. Bugüne kadar bu alanda bir yasal düzenleme olmaması bizleri üzüyordu. Bu yönetmelik bizim disipline olmamızı, vatandaşımızın daha güvenle emlak ofislerine gitmesini sağlayacak. Düzenlemeyle artık ismimiz oldu. Daha önce 'tellal, komisyoncuydu', bundan sonra adımız 'sorumlu emlak danışmanı', en önemlisi bu." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin, düzenlemeyle alım satım komisyonlarına yüzde 4 sınırı getirildiğini hatırlatarak, böylece sektörde daha önce sürekli değişkenlik gösteren komisyon oranlarının önüne geçileceğini söyledi.

Yetki belgesi olmayanların artık emlakçılık yapamayacağının altını çizen Yetkin, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlükleri bu yetki belgesini verecek. Bize bağlı 6 bine yakın sektör çalışanımız bu yetki belgesini alacak. Yetki belgesi olmayanlara belediyelerimiz ve yetkili kuruluşlar çalışma ruhsatı vermeyecek." diye konuştu.

Yetkin, alım ve satımlarda sözleşme yapmanın önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza sesleniyorum, ev alacaklarında ya da kiralayacaklarında kayıtlı emlakçılarla çalışsınlar, sözleşmeyle yapacakları iş ve işlemleri kesinlikle kayıt altına aldırsınlar. Sözleşmeden korkmasınlar. Çünkü kapora verdiklerinde ve sonrasında yanlış bir iş ya da ayıplı bir mal olduğunda, başvuracak bir muhatap bulabilmeleri için sözleşme yapmaları önemli. Ayrıca yönetmelik bizim satışlarımızı artıracaktır. Bu yönetmeliğin hazırlanmasında emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ediyoruz."