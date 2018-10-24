"Emma ve Alice testleri tüp bebekte başarıyı artırıyor" "Tüp bebekte başarıyı artıran testler Türkiye'de"

İSTANBUL (AA) - Bahçeci Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, Türkiye'de ilk kez kendileri tarafından 4 ay önce uygulanmaya başlanan Emma ve Alice testlerinin tüp bebek tedavisinde başarıyı artırdığını belirterek, "Testler, çok iyi embriyo verdiğimiz halde gebe kalamayan yüzde 15-20'lik gruba uygulandığında, çalışmalara göre bu grubun yüzde 50'sine yakınında başarı sağlanıyor." dedi. Bahçeci, yaptığı açıklamada, tüp bebek tedavilerinde büyük başarı yakalansa da bu tedavi için başvuranların bir kısmında bazı problemler nedeniyle başarıya ulaşılamadığını söyledi. Bu başarı sağlanamayan grup için ilgili uzmanlar tarafından sürekli tedavi yöntemleri arandığını dile getiren Bahçeci, son zamanlardaki teknolojik gelişmeler sayesinde tüp bebek tedavisinde yeni imkanların kullanılmasını sağlayan Emma ve Alice isimli iki farklı testin uygulanmaya başladığını anlattı. Bahçeci, rahim dokusunun son derece detaylı olarak incelenmesini sağlayan Emma ve Alice testlerinin özellikle tekrarlayan düşükler ve başarısız tüp bebek denemeleri yaşayan hastalar için umut ışığı olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Tüp bebek tedavilerinde oluşturulan embriyonun kalitesi çok önemlidir. Ancak anne rahminin sağlığı ve fiziksel durumu da en az embriyo kadar önem taşır. Sağlığı bozulmuş, problemli bir rahmin, ne kadar kaliteli olursa olsun embriyoyu kabul etmesi güçleşir. Böyle durumlarda da ya embriyo rahme hiç tutunmaz ya da düşüğe, kanamaya veya gebelik kesesinin bozulmasına bağlı olarak gebelik süreci sona erer. Kısa bir süre öncesine kadar rahim iç yapısının tamamen steril bir ortam olduğu varsayılıyordu. Ancak son çalışmalar gösterdi ki, rahim içinde bulunan mikroorganizmaların bir kısmı yararlıyken bir kısmı tamamen zararlı. İşte tüp bebekte çığır açan Emma ve Alice testleri, bu mikroorganizmaları inceliyor." \ - "Bu testlerle mikrobik çeşitlilik ve zararlı mikroplar tespit ediliyor" Bahçeci, rahim içi yapıda bulunan yararlı mikropların embriyonun tutunması ve gebeliğin sağlıklı ilerlemesi için büyük önem arz ettiğini belirterek tüp bebek transferi öncesinde yapılan Emma testinin bu yararlı mikropları saptayarak rahmin embriyo transferi için en uygun olduğu dönemi belirlediğini aktardı.

Emma testinin laktobasillerin yüzdesi hakkında bilgi verdiğini kaydeden Bahçeci, ayrıca endometriyal örnekte en sık rastlanan 10 bakterinin yüzdeleri hakkında, endometriyal mikrobiyotanın normal olup olmadığı ve nasıl bir antibiyotik tedavisi uygulanması gerektiği konusunda fikir verdiğini anlattı. Bahçeci, Alice testi ile rahim içindeki zararlı mikropları tespit etmenin mümkün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Araştırmalara göre başarısız tüp bebek denemelerinin ve tekrarlayan düşüklerin yüzde 25'i rahim içi iltihabı olarak da bilinen kronik endometrit kaynaklı olarak yaşanıyor. Alice testi, bu rahatsızlığın önüne geçmemizi sağlıyor. Tüp bebek transferi öncesinde yapılan Alice testi, kronik endometrite yol açan rahim içi zararlı mikropları ve bu mikropların yoğunluğunu ölçüyor. Ortaya çıkan değerlere göre bir tedavi planlanıyor ve anne adayının endometritten arınmış bir rahimle tüp bebek yolculuğuna devam etmesi sağlanıyor. Alice testi rahim içerisinde kronik endometrite (rahim iç zarı iltihabına) neden olan bakterilerin mevcut olup olmadığı ve mevcutsa oranı hakkında, cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklarla bağlantılı olarak gelişen genital patojenler hakkında, patojen bulunması durumunda, uygulanacak antibiyotik tedavisi hakkında fikir verir. Uygulanacak tedavi uzman hekim tarafından yapılmalı ve kişiye özel planlanmalıdır."