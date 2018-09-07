FİNANS

'Emniyete sivil memur atanırsa, 200 milyon TL kasada kalır'

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 12:05 | Son Güncelleme

EMNİYET Sivil Memurları Sendikası (ESİM-SEN) 1 Nolu Ankara Şube Başkanı Mehmet Akif Yılmaz, her 4 polisten birinin büro işlerinde çalıştırıldığını ve devletin bu nedenle her ay 200 milyon TL zararda olduğunu söyleyerek, "Kamu Denetçiliği Kurumu'nun raporuna göre, 66 bin polis memurunun asli görevine dönmesi ve buralara sivil personel atanması halinde her ay 200 milyon TL devletin kasasında kalacaktır" dedi.

'Emniyete sivil memur atanırsa, 200 milyon TL kasada kalır'

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Sivil Memurları Sendikası (ESİM-SEN) 1 Nolu Ankara Şube Başkanı Mehmet Akif Yılmaz, her 4 polisten birinin büro işlerinde çalıştırıldığını ve devletin bu nedenle her ay 200 milyon TL zararda olduğunu söyleyerek, "Kamu Denetçiliği Kurumu'nun raporuna göre, 66 bin polis memurunun asli görevine dönmesi ve buralara sivil personel atanması halinde her ay 200 milyon TL devletin kasasında kalacaktır" dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yaklaşık 13 bin sivil personelin haklarını savunan ESİM-SEN, son zamanlarda devletin uyguladığı tasarruf tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendi alanlarıyla ilgili alınacak tasarruf tedbirleri ve verimlilik paketi hakkında önerilerde bulunan ESİM-SEN 1 Nolu Ankara Şube Başkanı Mehmet Akif Yılmaz, ülkenin huzuru ve güvenliği için sahada görev yapan polis memurlarına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ve bu ihtiyacın her yıl on binlerce polis alımı ile karşılandığını ifade etti.
'SİVİL MEMUR ATANIRSA, 200 MİLYON TL KASADA KALIR'
Şube Başkanı Yılmaz, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:
“Kamu Denetçiliği Kurumu özel raporuna göre, emniyet teşkilatının merkez ve merkeze doğrudan bağlı birimlerinde ve taşra teşkilatında olmak üzere polislerin yüzde 27.7 sinin (66 bin) yani her dört polis memurundan birisinin sivil memur eliyle gördürülmesi gereken büro işlerinde asli vazifesi dışında çalıştırılmaktadır. Bu sebeple devletimiz aylık ortalama 200 milyon TL zarara uğramaktadır. Şöyle ki; asli görevi dışında çalıştırılan bir polis memurunun aldığı aylık ortalama maaş; 6 bin TL'dir. Aynı işin sivil memur eliyle yapılması halinde, sivil memurun alacağı ortalama maaş 3 bin TL'dir. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun raporuna göre 66 bin polis memurunun asli görevine dönmesi, buralara sivil personelin atanması halinde her ay 200 milyon TL devletin kasasında kalacaktır. 66 bin personelin maaşını hesaplarsak aylık olarak tasarruf edilebilecek ortalama 200 milyon TL ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında sivil memurun yetişmesi ve tahsili sırasında devletimiz genel harcamaların dışında bir masraf yapmaz iken, bir polis amirinin veya polis memurunun güvenlik ve asayişi sağlaması için almış olduğu eğitim sırasında devletin yapmış olduğu harcamalar burada belirtilmemiştir. Bu alanda yapılacak kanuni düzenleme ile devletimiz, yüz milyonlarca lira maddi kazanç sağlamasının yanında, kurumsallaşma, sivilleşme ve kurumsal hafıza gibi verimliliği arttıran ve daha fazla katma değer üreten bir mekanizmaya da kavuşmuş olacaktır."

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