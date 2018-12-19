Emniyete teknolojik takviye

GÖKSEL YILDIRIM - Emniyet güçlerinin görevlerini daha etkin ve hızlı şekilde yapmalarına olanak sağlayan teknolojik olanaklar artırılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları doğrultusunda terörle mücadele, asayiş ve güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kurulumları gerçekleştiriliyor. Ayrıca okullarda güvenli eğitim ortamının tesis edilmesi amacıyla çevre görüntüleme sistemlerinin montajı yapılıyor.

Bununla birlikte, milli olarak geliştirilen yazılımlar sayesinde tüm sistemlerin tek merkezden yönetilmesi yeteneği de Emniyet Genel Müdürlüğüne kazandırıldı.

ASELSAN ana yükleniciliğinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi, gelecek yıl daha da yaygınlaştırılacak.

Proje kapsamında bugüne kadar toplam 41 bin kamera ve yaklaşık 5 bin 200 plaka tanıma sistemi kuruldu. Sistemler, devreye alma işlemleri tamamlanarak emniyet güçlerinin kullanımına sunuldu.