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  4. Emre Kurttepeli, Ar-Ge İnovasyon Zirve ve Sergisi’ne Panel Konuşmacısı olarak katıldı

Emre Kurttepeli, Ar-Ge İnovasyon Zirve ve Sergisi’ne Panel Konuşmacısı olarak katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 19:59 | Son Güncelleme

Ar-Ge İnovasyon Zirve ve Sergisi 7 Eylül’de ikincisi gerçekleştirildi. Zirve toplantısına Emre Kurttepeli panel konuşmacısı olarak katıldı.

Emre Kurttepeli, Ar-Ge İnovasyon Zirve ve Sergisi’ne Panel Konuşmacısı olarak katıldı

7 Eylül’de ikincisi gerçekleşen Ar-Ge İnovasyon Zirve ve Sergisi; Mimar, Mühendisler Grubu öncülüğünde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı himayelerinde Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, DEİK ve TOKİ’nin katkıları ile Üniversiteler, Teknoparklar, Kalkınma Ajansları ve Arge Merkezleri’ nde geliştirilen inovatif projelerin, tanıtılmasına, hızla yatırıma dönüşmesine, benzer projeler arasında ortak çalışmalar yapılmasına bir sinerji oluşmasına, Üniversite ile Sanayi işbirliğinin geliştirilmesine, Türkiye’ nin teknoloji ihraç eden ülke hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen zirve toplantısına Emre Kurttepeli panel konuşmacısı olarak katıldı.

Emre Kurttepeli, Ar-Ge İnovasyon Zirve ve Sergisi’ne Panel Konuşmacısı olarak katıldı

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Anahtar Kelimeler:
Ar-Ge, Ar-Ge İnovasyon Zirve ve Sergisi, Emre Kurttepeli,

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