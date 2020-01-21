FİNANS
  4. Emre Kurttepeli, Bireysel Katılım Sermayesi Lisansını Babacan’ın elinden aldı

Emre Kurttepeli, Bireysel Katılım Sermayesi Lisansını Babacan’ın elinden aldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 23:28 | Son Güncelleme

Emre Kurttepeli, Bireysel Katılım Sermayesi Lisansını Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın elinden aldı.

Emre Kurttepeli, Bireysel Katılım Sermayesi Lisansını Babacan’ın elinden aldı

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve internet ekosistemine soluk vermesi beklenen, Melek yatırımcılara yüzde 75 oranında vergi muafiyeti sağlayan Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği 2013 Şubat ayında yürürlüğe girmişti. Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği’nden yararlanabilmek için yatırımcıların Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansı alması gerekiyor.

Hazine Müsteşarlığı tarafından 11 Nisan 2013 tarihinde Swiss otelde düzenlenen, Bireysel Katılım Sermayesi Programı’nda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından Bireysel Katılım Sermayesi lisansları dağıtıldı.

Emre Kurttepeli, Bireysel Katılım Lisansı alan ilk sekiz yatırımcıdan biri oldu. Ali Sabancı, Ümit Boyner, Murat Yalçıntaş, Pınar Abay, Atilla Kurama, Mehmet Buldurgan, Hasan Aslanoba Bireysel Katılım Yatırımcıları Lisansını alan diğer isimler oldular.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bireysel Katılım Sermayesi Programı’na ilişkin, “Bugünden itibaren ilk defa devlet bu sisteme katkı verip teşvik etmeye başlayacak” dedi. Babacan, Bireysel Katılım Sermayesi Programı’nın tanıtımında, sistemin, Türkiye’nin ekonomik olarak dinamik ve yenilikçi bir yapıya kavuşmasına önemli katkı sağlayacağını, dünyada uygulamanın yaygın bir şekilde kullanıldığını kaydetti.

Emre Kurttepeli, Bireysel Katılım Sermayesi Lisansını Babacan’ın elinden aldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler en çok onları çekici buluyormuş! Erkekler en çok onları çekici buluyormuş!
Emre Kurttepeli Endeavor Yönetim Kurulu Üyesi olduEmre Kurttepeli Endeavor Yönetim Kurulu Üyesi oldu
Emre Kurttepeli SeedCamp’a Konuşmacı olarak katıldıEmre Kurttepeli SeedCamp’a Konuşmacı olarak katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli, Ali Babacan,

En Çok Okunan Haberler

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Bir rekor daha geldi!

Bir rekor daha geldi!

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

"Karın şişkinliği hastalık habercisi olabilir"

"Karın şişkinliği hastalık habercisi olabilir"

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni

Babacan Holding, yatırımcıları senetle ev sahibi yapacak

Babacan Holding, yatırımcıları senetle ev sahibi yapacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Kurttepeli İyi Yatırım Zirvesinde Konuştu

Emre Kurttepeli İyi Yatırım Zirvesinde Konuştu

EBAN Yıllık Konferansında, Emre Kurttepeli Melek Yatırımcılığı Anlattı

EBAN Yıllık Konferansında, Emre Kurttepeli Melek Yatırımcılığı Anlattı

Emre Kurttepeli Global Leadership Summit’te Konuştu

Emre Kurttepeli Global Leadership Summit’te Konuştu

Emre Kurttepeli “ER – Istanbul Entrepreneurs Roundtable” Toplantisina Katıldı

Emre Kurttepeli “ER – Istanbul Entrepreneurs Roundtable” Toplantisina Katıldı

Emre Kurttepeli Endeavor Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Emre Kurttepeli Endeavor Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Emre Kurttepeli SeedCamp’a Konuşmacı olarak katıldı

Emre Kurttepeli SeedCamp’a Konuşmacı olarak katıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.