Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve internet ekosistemine soluk vermesi beklenen, Melek yatırımcılara yüzde 75 oranında vergi muafiyeti sağlayan Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği 2013 Şubat ayında yürürlüğe girmişti. Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği’nden yararlanabilmek için yatırımcıların Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansı alması gerekiyor.

Hazine Müsteşarlığı tarafından 11 Nisan 2013 tarihinde Swiss otelde düzenlenen, Bireysel Katılım Sermayesi Programı’nda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından Bireysel Katılım Sermayesi lisansları dağıtıldı.

Emre Kurttepeli, Bireysel Katılım Lisansı alan ilk sekiz yatırımcıdan biri oldu. Ali Sabancı, Ümit Boyner, Murat Yalçıntaş, Pınar Abay, Atilla Kurama, Mehmet Buldurgan, Hasan Aslanoba Bireysel Katılım Yatırımcıları Lisansını alan diğer isimler oldular.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bireysel Katılım Sermayesi Programı’na ilişkin, “Bugünden itibaren ilk defa devlet bu sisteme katkı verip teşvik etmeye başlayacak” dedi. Babacan, Bireysel Katılım Sermayesi Programı’nın tanıtımında, sistemin, Türkiye’nin ekonomik olarak dinamik ve yenilikçi bir yapıya kavuşmasına önemli katkı sağlayacağını, dünyada uygulamanın yaygın bir şekilde kullanıldığını kaydetti.

Emre Kurttepeli, Bireysel Katılım Sermayesi Lisansını Babacan’ın elinden aldı



