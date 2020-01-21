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  4. Emre Kurttepeli, Casecampus 2017 Bahar Dönemi Açılış Konuşmasını Gerçekleştirdi

Emre Kurttepeli, Casecampus 2017 Bahar Dönemi Açılış Konuşmasını Gerçekleştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 20:20 | Son Güncelleme

Akbank ana sponsorluğunda Endeavor Derneği tarafından geliştirilen uygulamalı öğrenim programı CaseCampus, 35 farklı Üniversite’den 75 yeni girişimci adayıyla dördüncü dönemine başladı. Bu dönem açılışını 8 Nisan Cumartesi günü ilham veren konuşması ile Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli gerçekleştirdi.

Emre Kurttepeli, Casecampus 2017 Bahar Dönemi Açılış Konuşmasını Gerçekleştirdi

CaseCampus Programı, Bahar 2017 Dönemi’nde İstanbul ekosistemine odaklanarak bu bölgedeki girişimcilik ekosistemini hareketlendirmeyi ve girişimci olmak isteyen potansiyeli yüksek gençleri cesaretlendirmeyi amaçlıyor.

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10 hafta sürecek program, girişimcilik olgusunu Türk girişimcilerinin vakalarını kullanarak, online modüller ve yüz yüze konferanslar aracılığıyla Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Emre Kurttepeli, Casecampus 2017 Bahar Dönemi Açılış Konuşmasını Gerçekleştirdi


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Anahtar Kelimeler:
akbank, Endeavor Derneği, Emre Kurttepeli, Casecampus 2017 Bahar Dönemi,

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