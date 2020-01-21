CaseCampus Programı, Bahar 2017 Dönemi’nde İstanbul ekosistemine odaklanarak bu bölgedeki girişimcilik ekosistemini hareketlendirmeyi ve girişimci olmak isteyen potansiyeli yüksek gençleri cesaretlendirmeyi amaçlıyor.

10 hafta sürecek program, girişimcilik olgusunu Türk girişimcilerinin vakalarını kullanarak, online modüller ve yüz yüze konferanslar aracılığıyla Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Emre Kurttepeli, Casecampus 2017 Bahar Dönemi Açılış Konuşmasını Gerçekleştirdi



