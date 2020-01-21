FİNANS
  4. Emre Kurttepeli, CNBC-e’de Canlı yayınlanan “Finans Cafe” programına konuk oldu

Emre Kurttepeli, CNBC-e’de Canlı yayınlanan “Finans Cafe” programına konuk oldu

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 23:00 | Son Güncelleme

Emre Kurttepeli, 13 Mart 2014’te CNBC-e’de yayınlanan ve Melda Yücel tarafından hazırlanan “Finans Cafe” programına konuk oldu.

Emre Kurttepeli, CNBC-e’de Canlı yayınlanan “Finans Cafe” programına konuk oldu

Programda melek yatırımcılığın dünyadaki ve Türkiye’deki durumu, Türkiye’deki internet girişimciliği gibi konu başlıkları değerlendirildi.

Emre Kurttepeli, CNBC-e’de Canlı yayınlanan “Finans Cafe” programına konuk oldu

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli, CNBC-e, Finans Cafe,

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