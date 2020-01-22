FİNANS
  4. Emre Kurttepeli, Columbia Üniversitesi Küresel Etkinliği’ndeki tartışma paneline katıldı

Emre Kurttepeli, Columbia Üniversitesi Küresel Etkinliği’ndeki tartışma paneline katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.01.2020 00:09 | Son Güncelleme

Mynet'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Columbia Üniversitesi Küresel Etkinliği’ndeki tartışma paneline konuşmacı olarak katıldı.

Emre Kurttepeli, Columbia Üniversitesi Küresel Etkinliği’ndeki tartışma paneline katıldı

Türkiye’deki Columbia Global Center kurucu müdürü İpek Cem Taha Türkiye’nin “geleceğe giden yolları” konusunda açık bir tartışmanın moderatörlüğünü yaptığı bu Mayıs ayının CAA Küresel Etkinliği’nin vurgusu ortaya çıktı.

250’den fazla kişiden oluşan dinleyici kitlesi eğitimine yeni başlayan Columbia öğrencileri ve onların aileleri, diğer Amerikan üniversitelerinin mezunları, Türkiye’de yaşayan daha geniş bir Columbia mezunlar topluluğu ve ziyaretçi mezunları ve fakülteyi kapsıyordu. Hepsi alanında lider olan panel üyeleri İnternet girişimcisi Emre Kurttepeli, yayıncı Vuslat Doğan Sabancı, mimar Nazlı Gönensay Akbaygil ve televizyon programına ev sahipliği yapan ve Alman hükümet danışmanı Ali Aslan kadın ve azınlık hakları, siyasette dinin yeri, Türk kimliğinin İstanbul’daki baştan savma kalkınmanın ortasında nasıl korunacağı ve Avrupa’nın Türkiye’ye bakış açısı gibi konularla mücadele etti.

Beş günlük CAA program aynı zamanda Columbia sanat tarihçisi Holger Klein’ın yanı sıra Sanat Okulu dekanı Carol Becker ve SALT galeri müdürü Vasif Kortunla yapılan sanat ve arşiv oluşturma konuları üzerine yapılan bir söyleşiyle öne çıkan mimari gezilerden oluşuyordu. Üniversite etkinlikleri ve programları için Mezunlar ve Kalkınma Ofisi yönetici müdürü Ilene Markay-Hallack “Küresel merkez ve Türkiye Columbia Kulübü başkanı Ilknur Aslan’la yapılan işbirliği bu etkinliği yerine bir seviyeye ulaştırdı.” dedi.

Emre Kurttepeli, Columbia Üniversitesi Küresel Etkinliği’ndeki tartışma paneline katıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Columbia University: Türkiye’nin en büyük İnternet portalını yaratan kişi Emre KurttepeliColumbia University: Türkiye’nin en büyük İnternet portalını yaratan kişi Emre Kurttepeli
Emre Kurttepeli Ashoka üyesi olduEmre Kurttepeli Ashoka üyesi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli, Columbia Üniversitesi Küresel Etkinliği,

En Çok Okunan Haberler

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Bir rekor daha geldi!

Bir rekor daha geldi!

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

ASELSAN'dan temettü kararı

ASELSAN'dan temettü kararı

SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Kurttepeli: İnternet pazarında at çok, yem az

Emre Kurttepeli: İnternet pazarında at çok, yem az

Emre Kurttepeli: İnternet pazarı büyüyor

Emre Kurttepeli: İnternet pazarı büyüyor

Türkiye’nin kendi kendini finanse eden bir portalı var

Türkiye’nin kendi kendini finanse eden bir portalı var

Emre Kurttepeli: İnternet Kullanıcılarını Dinleyerek Fark Yarattık

Emre Kurttepeli: İnternet Kullanıcılarını Dinleyerek Fark Yarattık

Etohum, yatırımcı Emre Kurttepeli’yi ağırlıyor

Etohum, yatırımcı Emre Kurttepeli’yi ağırlıyor

Kendi işi Mynet ile lider oldu

Kendi işi Mynet ile lider oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.