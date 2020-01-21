Customer Power Conference’da ulusal ve uluslararası şirketlerin başkanları, CEO’ları, tanınmış satış ve pazarlama profesyonelleri ile yazarlar ve akademisyenlerden oluşan seçkin konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Emre Kurttepeli Customer Power Conference’ta Konuştu

