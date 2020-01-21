FİNANS
  4. Emre Kurttepeli Customer Power Conference’ta Konuştu

Emre Kurttepeli Customer Power Conference’ta Konuştu

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 23:07 | Son Güncelleme

Customer Power Conference, 27 Kasım 2013 tarihinde Sheraton İstanbul Maslak Hotel’de düzenlendi. Emre Kurttepeli “Kurumsal Girişimcilik: Satış ve Pazarlama Dünyasında Başarılı Olmanın Yeni Kuralı” konulu bir konuşma yaptı.

Emre Kurttepeli Customer Power Conference’ta Konuştu

Customer Power Conference’da ulusal ve uluslararası şirketlerin başkanları, CEO’ları, tanınmış satış ve pazarlama profesyonelleri ile yazarlar ve akademisyenlerden oluşan seçkin konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Emre Kurttepeli Customer Power Conference’ta Konuştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler en çok onları çekici buluyormuş! Erkekler en çok onları çekici buluyormuş!
Emre Kurttepeli Koç Üniversitesi 'Yatırımcı ile Öğle Yemeği Serisi'ne KatıldıEmre Kurttepeli Koç Üniversitesi 'Yatırımcı ile Öğle Yemeği Serisi'ne Katıldı
Emre Kurttepeli Çözüm Kumbarası Projesi Danışma Kurulunda yer aldıEmre Kurttepeli Çözüm Kumbarası Projesi Danışma Kurulunda yer aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Customer Power Conference, Power Conference, Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Emre Kurttepeli,

En Çok Okunan Haberler

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Nefes kesen operasyonla yakalanmıştı! Gizli görevi ortaya çıktı

Nefes kesen operasyonla yakalanmıştı! Gizli görevi ortaya çıktı

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Bir rekor daha geldi!

Bir rekor daha geldi!

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

"Karın şişkinliği hastalık habercisi olabilir"

"Karın şişkinliği hastalık habercisi olabilir"

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni

Babacan Holding, yatırımcıları senetle ev sahibi yapacak

Babacan Holding, yatırımcıları senetle ev sahibi yapacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Kurttepeli Mentor Clinic I Toplantısında Açılış Konuşması Yaptı

Emre Kurttepeli Mentor Clinic I Toplantısında Açılış Konuşması Yaptı

Emre Kurttepeli, 2013 Yılında da G3 Forumunda Girişimcilerle Buluştu

Emre Kurttepeli, 2013 Yılında da G3 Forumunda Girişimcilerle Buluştu

Emre Kurttepeli Koç Üniversitesi 'Yatırımcı ile Öğle Yemeği Serisi'ne Katıldı

Emre Kurttepeli Koç Üniversitesi 'Yatırımcı ile Öğle Yemeği Serisi'ne Katıldı

Emre Kurttepeli Çözüm Kumbarası Projesi Danışma Kurulunda yer aldı

Emre Kurttepeli Çözüm Kumbarası Projesi Danışma Kurulunda yer aldı

Emre Kurttepeli, CNBC-e’de Canlı yayınlanan “Finans Cafe” programına konuk oldu

Emre Kurttepeli, CNBC-e’de Canlı yayınlanan “Finans Cafe” programına konuk oldu

Emre Kurttepeli: Girişimcilik bir tutkudur

Emre Kurttepeli: Girişimcilik bir tutkudur

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.