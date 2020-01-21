Katılımcıların geniş bir networking imkanı bulduğu, Murat Aktihanoglu tarafından organize edilen ER’ın misyonu, girişimcilerin sunum yaptıktan sonra ihtiyacı olan mentor’luk hizmetlerini de ER bünyesindeki kişilerden alabilmelerini sağlamak. Girişimcinin ihtiyacı olan alanda desteği, mentorluk hizmetini alabileceği bir yer olarak ER başladığı ilk günden beri elindeki network’ü değerlendiriyor ve bu network her geçen gün artıyor.

Emre Kurttepeli “ER – Istanbul Entrepreneurs Roundtable” Toplantisina Katıldı

