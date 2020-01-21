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  4. Emre Kurttepeli “ER – Istanbul Entrepreneurs Roundtable” Toplantisina Katıldı

Emre Kurttepeli “ER – Istanbul Entrepreneurs Roundtable” Toplantisina Katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 23:30 | Son Güncelleme

New York’da başlatılan ve girişimci-yatırımcı buluşmaları olan Entrepreneurs Roundtable etkinliklerinin 13.sü 28 Mart 2013’de Urban Station ofisinde gerçekleşti. New York Merkezli olan ER organizasyonunun konuk yatırımcı konuşması Mynet’in Kurucusu ve Galata Business Angels Başkanı Emre Kurttepeli tarafından gerçekleştirildi. Kurttepeli’nin konuşması ile başlayan etkinlik, girişimci sunumları, soru ve cevaplar ile devam etti.

Emre Kurttepeli “ER – Istanbul Entrepreneurs Roundtable” Toplantisina Katıldı

Katılımcıların geniş bir networking imkanı bulduğu, Murat Aktihanoglu tarafından organize edilen ER’ın misyonu, girişimcilerin sunum yaptıktan sonra ihtiyacı olan mentor’luk hizmetlerini de ER bünyesindeki kişilerden alabilmelerini sağlamak. Girişimcinin ihtiyacı olan alanda desteği, mentorluk hizmetini alabileceği bir yer olarak ER başladığı ilk günden beri elindeki network’ü değerlendiriyor ve bu network her geçen gün artıyor.

Emre Kurttepeli “ER – Istanbul Entrepreneurs Roundtable” Toplantisina Katıldı

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli, ER – Istanbul Entrepreneurs Roundtable,

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