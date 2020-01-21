2010 yılından beri faaliyet gösteren G20, Genç Girişimciler İttifakı, genç girişimcilerin hükümetlerle, medya ve sivil toplum grupları ile sorunlarını duyurmayı amaçlamaktadır.

G20 Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi bu yıl Türkiye Genç İşadamları Derneği evsahipliğinde 7-9 Eylül’de Wyndham Grand Otel’de gerçekleşti.

Mynet Yönetim Kurulu Başkanı ve Galata Business Angels Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Türkiye’de Melek Yatırımcılık başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı. Panelin diğer konuşmacıları ise; Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aydonat Atasever ve Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir’di.

Emre Kurttepeli G20 YEA Zirvesi’ne Konuşmacı Olarak Katıldı



