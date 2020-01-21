FİNANS
  4. Emre Kurttepeli G20 YEA Zirvesi’ne Konuşmacı Olarak Katıldı

Emre Kurttepeli G20 YEA Zirvesi’ne Konuşmacı Olarak Katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 21:19 | Son Güncelleme

Emre Kurttepeli TÜGİAD ev sahipliğinde gerçekleşen G20 Genç İş Adamları Zirvesi’nde yer alan “Türkiye’de Melek Yatırımcılık” başlıklı panelde konuştu.

Emre Kurttepeli G20 YEA Zirvesi’ne Konuşmacı Olarak Katıldı

2010 yılından beri faaliyet gösteren G20, Genç Girişimciler İttifakı, genç girişimcilerin hükümetlerle, medya ve sivil toplum grupları ile sorunlarını duyurmayı amaçlamaktadır.

G20 Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi bu yıl Türkiye Genç İşadamları Derneği evsahipliğinde 7-9 Eylül’de Wyndham Grand Otel’de gerçekleşti.

Mynet Yönetim Kurulu Başkanı ve Galata Business Angels Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Türkiye’de Melek Yatırımcılık başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı. Panelin diğer konuşmacıları ise; Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aydonat Atasever ve Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir’di.

Emre Kurttepeli G20 YEA Zirvesi’ne Konuşmacı Olarak Katıldı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
Webrazzi Summit 2015 Emre Kurttepeli’yi ağırladıWebrazzi Summit 2015 Emre Kurttepeli’yi ağırladı
Emre Kurttepeli Webrazzi Arena Jüri Üyeleri arasında yer aldıEmre Kurttepeli Webrazzi Arena Jüri Üyeleri arasında yer aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli, g20, 20 Genç İş Adamları Zirvesi,

En Çok Okunan Haberler

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Bir rekor daha geldi!

Bir rekor daha geldi!

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

"Karın şişkinliği hastalık habercisi olabilir"

"Karın şişkinliği hastalık habercisi olabilir"

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni

Babacan Holding, yatırımcıları senetle ev sahibi yapacak

Babacan Holding, yatırımcıları senetle ev sahibi yapacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahibi Emre Kurttepeli oldu

Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahibi Emre Kurttepeli oldu

Emre Kurttepeli GBA Mentor Clinic III Açılışında Konuştu

Emre Kurttepeli GBA Mentor Clinic III Açılışında Konuştu

Emre Kurttepeli 2015 TEB Akıl Fikir Buluşması jürisinde yer aldı

Emre Kurttepeli 2015 TEB Akıl Fikir Buluşması jürisinde yer aldı

Emre Kurttepeli Facebook – Endeavor Buluşmasında Konuştu

Emre Kurttepeli Facebook – Endeavor Buluşmasında Konuştu

Webrazzi Summit 2015 Emre Kurttepeli’yi ağırladı

Webrazzi Summit 2015 Emre Kurttepeli’yi ağırladı

Emre Kurttepeli Webrazzi Arena Jüri Üyeleri arasında yer aldı

Emre Kurttepeli Webrazzi Arena Jüri Üyeleri arasında yer aldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.