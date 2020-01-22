Emre Kurttepeli, GDOL’a konuk oldu

GDOL Digital TalkFest 2012, değişen motivasyonlar ve tercihe bağlı olarak seçilen mekanizmalar eşliğinde, farklı yer, zaman ve toollar aracılığı ile online olan, online dünyaya yaratıcı, kullanıcı ve yatırımcı olarak dahil olan insanlar, kurumlar ve birimler topluluğunu, dijital dünyanın ortak hedef kitlesini oluşturan yeni bir nesil olarak tanımlamaya hazırlanıyor.

Bu çerçeve altında 5 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan GDOL Digital TalkFest 2012’ye Mynet’in Kurucusu Emre Kurttepeli de panelist olarak katıldı. Panele ayrıca EMEA Technology Banking Genel Müdürü Enrique Perez-Hernandez, Yönetici Harry Nelis ve Pixmania Kurucusu ve Başkanı Steve Rosenblum konuşmacı olarak katıldı.

GDOL Digital TalkFest Nedir?

GDOL Digital TalkFest 2012(gdol.com.tr), yeni bir online nesli tanımlamak üzere yola çıkan, dijital dünyanın geleceğini tartışmak üzere uluslararası düzeyde tasarlanan, yeni nesil bir konferans platformudur.

GDOL Digital TalkFest, tanımladığı online neslini (GDOL), bu neslin sahip olduğu online gücü (GDOL POWER) ve bu online gücün izafi yolculuğunu (GDOL POWER Road Map) tam günlük bir TalkFest süresince, yerli ve yabancı konuşmacıların aktaracakları veriler, örnekler, tecrübeler ve gelecek beklentileri eşliğinde tanımlayarak sorgulayacak interaktif bir konferans ve dijital dünya platformu olarak tasarlanmıştır.