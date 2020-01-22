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  4. Emre Kurttepeli, GDOL’a konuk oldu

Emre Kurttepeli, GDOL’a konuk oldu

FİNANS HABERLERİ  | 22.01.2020 00:12 | Son Güncelleme

Yaşamının büyük bölümünü dijital dünyada online olarak geçiren, fiziksel dünyadaki güç dengelerinin sürekli yer değiştirdiği ve farklılıklarının eşitlendiği online dünyanın tüm oyuncuları, hangi sebepten olursa olsun tek bir ortak noktada buluşuyorlar; hepsi bir sebepten, bir yerde, bir şekilde online’lar.

Emre Kurttepeli, GDOL’a konuk oldu

GDOL Digital TalkFest 2012, değişen motivasyonlar ve tercihe bağlı olarak seçilen mekanizmalar eşliğinde, farklı yer, zaman ve toollar aracılığı ile online olan, online dünyaya yaratıcı, kullanıcı ve yatırımcı olarak dahil olan insanlar, kurumlar ve birimler topluluğunu, dijital dünyanın ortak hedef kitlesini oluşturan yeni bir nesil olarak tanımlamaya hazırlanıyor.

Bu çerçeve altında 5 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan GDOL Digital TalkFest 2012’ye Mynet’in Kurucusu Emre Kurttepeli de panelist olarak katıldı. Panele ayrıca EMEA Technology Banking Genel Müdürü Enrique Perez-Hernandez, Yönetici Harry Nelis ve Pixmania Kurucusu ve Başkanı Steve Rosenblum konuşmacı olarak katıldı.

GDOL Digital TalkFest Nedir?

GDOL Digital TalkFest 2012(gdol.com.tr), yeni bir online nesli tanımlamak üzere yola çıkan, dijital dünyanın geleceğini tartışmak üzere uluslararası düzeyde tasarlanan, yeni nesil bir konferans platformudur.

GDOL Digital TalkFest, tanımladığı online neslini (GDOL), bu neslin sahip olduğu online gücü (GDOL POWER) ve bu online gücün izafi yolculuğunu (GDOL POWER Road Map) tam günlük bir TalkFest süresince, yerli ve yabancı konuşmacıların aktaracakları veriler, örnekler, tecrübeler ve gelecek beklentileri eşliğinde tanımlayarak sorgulayacak interaktif bir konferans ve dijital dünya platformu olarak tasarlanmıştır.

Tüm iş modellerinin değiştiği, bilinen başarı kriterlerinin sıfırlandığı, yaratıcı online modellerin öne çıktığı dijital dünyada, yaşamlarının büyük bölümünü kişisel veya kurumsal tercihler doğrultusunda online geçiren, demografik özellikler yerine pazarın nitelik ve dinamiklerine göre online gücünü yaratan, kullanan, destekleyen yeni nesil insanlar topluluğu olarak tanımladığımız Generation Do it Onliners, Digital TalkFest’in çıkış noktasıdır.

Emre Kurttepeli, GDOL’a konuk oldu

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Emre Kurttepeli, GDOL,

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