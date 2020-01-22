FİNANS
  4. Emre Kurttepeli (GEP) Küresel Girişimcilik Platformunda Konuşmacı ve jüri üyesi olarak yer aldı

Emre Kurttepeli (GEP) Küresel Girişimcilik Platformunda Konuşmacı ve jüri üyesi olarak yer aldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.01.2020 00:14 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Küresel Girişimcilik Platformu Kasım ayında düzenledi. Emre Kurttepeli (GEP) Küresel Girişimcilik Platformunda Konuşmacı ve jüri üyesi olarak yer aldı.

Emre Kurttepeli (GEP) Küresel Girişimcilik Platformunda Konuşmacı ve jüri üyesi olarak yer aldı

Boston Tufts Üniversitesi ev sahipliğnde; Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın Küresel Girişim Programı (GEP) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğiyle gerçekleştirilen, “Türkiye’de Girişimcilik. Yeri ve Önemi” adlı panel iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Öğretim üyelerinden oluşan heyetin yanı sıra yüzü aşkın ABD’li akademisyenin izlediği panel, TEPAV Kıdemli Danışmanı ve Tufts Tisch College Yönetim Kurulu Üyesi Steven Koltai modaratörlüğünde gerçekleşti.

Organizasyonda, Mynet’in Kurucusu ve Galata Business Angels Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli de konuşmacı olarak yer aldı. Mynet’in Kurucusu ve Galata Business Angels Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli: kendisinin de bir girişimci olduğunu belirterek, “Bugün gençler açısından çok büyük bir değişim var. Gençler ekonomiye dahil oluyor. Bizim kuşağa göre muazzam bir değişim var. Türkiye bölge için bir rol olabilir. Başbakanımız genç nüfusa önem veriyor. Bu nüfusu sürdürülebilir kılan bir ekonomi olmalı” dedi.

Emre Kurttepeli (GEP) Küresel Girişimcilik Platformunda Konuşmacı ve jüri üyesi olarak yer aldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
Emre Kurttepeli, GDOL’a konuk olduEmre Kurttepeli, GDOL’a konuk oldu
Emre Kurttepeli, Columbia Üniversitesi Küresel Etkinliği’ndeki tartışma paneline katıldıEmre Kurttepeli, Columbia Üniversitesi Küresel Etkinliği’ndeki tartışma paneline katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli, Küresel Girişimcilik Platformu,

En Çok Okunan Haberler

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Bir rekor daha geldi!

Bir rekor daha geldi!

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

ASELSAN'dan temettü kararı

ASELSAN'dan temettü kararı

SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Kurttepeli: İnternet pazarında at çok, yem az

Emre Kurttepeli: İnternet pazarında at çok, yem az

Emre Kurttepeli: İnternet pazarı büyüyor

Emre Kurttepeli: İnternet pazarı büyüyor

Türkiye’nin kendi kendini finanse eden bir portalı var

Türkiye’nin kendi kendini finanse eden bir portalı var

Emre Kurttepeli: İnternet Kullanıcılarını Dinleyerek Fark Yarattık

Emre Kurttepeli: İnternet Kullanıcılarını Dinleyerek Fark Yarattık

Etohum, yatırımcı Emre Kurttepeli’yi ağırlıyor

Etohum, yatırımcı Emre Kurttepeli’yi ağırlıyor

Kendi işi Mynet ile lider oldu

Kendi işi Mynet ile lider oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.