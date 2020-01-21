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  4. Emre Kurttepeli Global Girişimcilik Haftası Resmi Açılışında Konuştu

Emre Kurttepeli Global Girişimcilik Haftası Resmi Açılışında Konuştu

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 22:27 | Son Güncelleme

17 Kasım 2014 – Global Girişimcilik Haftası resmi açılışı, Borsa İstanbul özel pazar lansmanı ve gong töreni ile İstanbul Sanayi Odasında yapıldı.

Emre Kurttepeli Global Girişimcilik Haftası Resmi Açılışında Konuştu

Düzenlenen panele Emre Kurttepeli konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğü Didem Altop (Endeavor Türkiye Genel Sekreteri) tarafından yapılan panelin diğer konuşmacıları: Sertaç F. Karaağaoğlu (Borsa İstanbul Kotasyon ve Özel Pazar Grup Müdürü), Hasan Aslanoba (Aslanoba Capital Başkanı), Sina Afra (Galata Business Angels Üyesi), Numan Numanbayraktaroğlu (212 Capital Kurucu Ortağı) ve Cenk Bayrakdar (Revo Capital Başkanı) oldular.

Emre Kurttepeli Global Girişimcilik Haftası Resmi Açılışında Konuştu


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Anahtar Kelimeler:
Global Girişimcilik Haftası, Emre Kurttepeli,

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