Düzenlenen panele Emre Kurttepeli konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğü Didem Altop (Endeavor Türkiye Genel Sekreteri) tarafından yapılan panelin diğer konuşmacıları: Sertaç F. Karaağaoğlu (Borsa İstanbul Kotasyon ve Özel Pazar Grup Müdürü), Hasan Aslanoba (Aslanoba Capital Başkanı), Sina Afra (Galata Business Angels Üyesi), Numan Numanbayraktaroğlu (212 Capital Kurucu Ortağı) ve Cenk Bayrakdar (Revo Capital Başkanı) oldular.

Emre Kurttepeli Global Girişimcilik Haftası Resmi Açılışında Konuştu



