Konferanstaki önemli konuşmacılar arasında Tony Blair, George Papandreou, Gerard Schröder gibi dünya liderleri de yer aldı.

GLC: Her yıl, dünyanın dört bir tarafından genç iş liderleri YPO Küresel Liderlik Zirvesi’nde bir araya geliyor. İki günlük etkinlikte, 120’den fazla ülkeyi temsilen 2,500 İcra Kurulu Başkanı ve sektör lideri Dünya çapında tanınan konuşmacılarla ve kaynaklarla iş dünyası, politika, teknoloji, ilaç, kültür, yardımseverlik, insani bilimler ve daha bir çok alandaki kilit konulara değinmek üzere bir araya geliyor.

Emre Kurttepeli Global Leadership Summit’te Konuştu

