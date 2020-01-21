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  4. Emre Kurttepeli Global Leadership Summit’te Konuştu

Emre Kurttepeli Global Leadership Summit’te Konuştu

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 23:32 | Son Güncelleme

Her yıl YPO (Young President Organisation) tarafından düzenlenen, “Crossing Over” isimli Global Leadership Konferansı 120 ülkeden 2500 üst düzey yönetici ve Sektör Liderlerinin yer aldığı, Global Liderlik Konferansı (GLC) 28 Şubat – 1 Mart 2013 tarihleri arasında İstanbulda yapıldı. Emre Kurttepeli Global Liderlik Konferansı Dijital Ekonomideki Fırsatlar konulu paneline konuşmacı olarak katıldı.

Emre Kurttepeli Global Leadership Summit’te Konuştu

Konferanstaki önemli konuşmacılar arasında Tony Blair, George Papandreou, Gerard Schröder gibi dünya liderleri de yer aldı.

GLC: Her yıl, dünyanın dört bir tarafından genç iş liderleri YPO Küresel Liderlik Zirvesi’nde bir araya geliyor. İki günlük etkinlikte, 120’den fazla ülkeyi temsilen 2,500 İcra Kurulu Başkanı ve sektör lideri Dünya çapında tanınan konuşmacılarla ve kaynaklarla iş dünyası, politika, teknoloji, ilaç, kültür, yardımseverlik, insani bilimler ve daha bir çok alandaki kilit konulara değinmek üzere bir araya geliyor.

Emre Kurttepeli Global Leadership Summit’te Konuştu

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli, Global Leadership Summit,

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